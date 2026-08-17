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Στη διάρκεια των διακοπών τους.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που κάνει τις διακοπές του στην Πάλαιρο (Πωγωνιά) Αιτωλοακαρνανίας σε μια από τις νυχτερινές του βόλτες βρέθηκε στον -κοντινό- Μύτικα με εκλεκτή -και κοντινή πολιτικά- συντροφιά.

Την αποκάλυψη κάνει το AgrinioPress.gr, που δημοσιεύει και τις φωτογραφίες που αναδημοσιεύουμε.

Μόνο που το συγκεκριμένο σάιτ μιλάει για συνάντηση με τον Χρήστο Χωμενίδη, το γνωστό συγγραφέα, που φαίνεται καθαρά στη φωτό.

Στην παρέα όμως είναι και ο Σταύρος Θεοδωράκης, που είναι στη φωτό με την πλάτη γυρισμένη στο φακό.

Τυχαίο που βρέθηκαν;

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Μπορεί, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι.

Το βέβαιο είναι πως η Πάλαιρος και η ευρύτερη περιοχή αποτελεί πια και έλξη επωνύμων...

Β.Σκ.