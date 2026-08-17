Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, όπου η κίνηση των πλοίων περιορίστηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το Σαββατοκύριακο.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η επικείμενη εκπνοή της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρουν στο προσκήνιο τους φόβους για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 0,95% στα 89,36 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,84 δολαρίων, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 82,68 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας κέρδη 0,34% ή 0,28 δολαρίων.

Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, όπου η κίνηση των πλοίων περιορίστηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το Σαββατοκύριακο, λίγο πριν από την εκπνοή της 60ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, μόλις πέντε εμπορικά πλοία πέρασαν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό το Σάββατο, έναντι 31 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενώ την Κυριακή δεν καταγράφηκε καμία διέλευση.

Η ναυσιπλοΐα είχε ήδη υποχωρήσει σε χαμηλό τριών μηνών την προηγούμενη εβδομάδα. Ο μέσος όρος πέντε ημερών διαμορφώθηκε την Τρίτη στις 13 διελεύσεις πλοίων, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Μαΐου.

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Μειωμένη κατά 90% η κίνηση - Κρίσιμος ο ρόλος των Στενών

Συνολικά, η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά περίπου 90% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς αγορές, καθώς μέσω των Στενών διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, ενώ πριν από τη σύγκρουση καταγράφονταν κατά μέσο όρο περίπου 130 διελεύσεις πλοίων ημερησίως.

Στον «αέρα» η εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Την ίδια στιγμή, η διπλωματική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν βαλτώσει, ενώ η εύθραυστη 60ήμερη εκεχειρία εκπνέει τη Δευτέρα χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη συμφωνία για παράτασή της.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σεγίντ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν «κάτι που να μοιάζει με εκεχειρία», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή δεν πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, Κατάρ και Πακιστάν βρίσκονται σε επαφή με τις δύο πλευρές και μεταφέρουν μηνύματα, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ισοδυναμεί με επίσημες διαπραγματεύσεις.

Το κλίμα επιβαρύνουν και οι δημόσιες τοποθετήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι «πολύ σύντομα» θα μπορούσε να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί επέμεινε ότι τα Στενά θα παραμείνουν «ιρανικά», υποστηρίζοντας ότι το άνοιγμα και το κλείσιμό τους θα γίνεται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.