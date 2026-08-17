O κεντρικός χώρος υποδοχής έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 104 ατόμων.

Στην ανακαίνιση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Σχολής Ικάρων κατευθύνεται δωρεά της Eurobank προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η δωρεά αφορά σε παρεμβάσεις στα διδακτήρια, στους χώρους υγιεινής, καθώς και στα εστιατόρια και τα μαγειρεία της Σχολής Ικάρων. Η συνολική αξία των εργασιών ανέρχεται σε 290.300 ευρώ.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Eurobank, ως δωρητή, και του Ελληνικού Δημοσίου, με δωρεοδόχο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και τη Σχολή Ικάρων.

Η αναβάθμιση που χρηματοδοτεί η Eurobank αφορά εγκαταστάσεις μιας σχολής με σημαντικές εκπαιδευτικές υποδομές και δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλου αριθμού Ικάρων.

Mπορούν να εκπαιδευτούν συνολικά 1.392 Ίκαροι

Μόνο στο βασικό Διδακτήριο της Σχολής Ικάρων μπορούν να εκπαιδευτούν συνολικά 1.392 Ίκαροι, καθώς λειτουργούν δεκάδες αίθουσες διδασκαλίας διαφορετικής χωρητικότητας, χώροι εκμάθησης ξένων γλωσσών και αίθουσες πρακτικής εκπαίδευσης.

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Στο ίδιο κτήριο βρίσκονται εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Φυσικής, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών, ενώ οι εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται επιπλέον από δύο αμφιθέατρα. Το μικρό έχει χωρητικότητα 80 ατόμων και το μεγάλο μπορεί να φιλοξενήσει έως 1.200 άτομα, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους χώρους συγκέντρωσης και διδασκαλίας της Σχολής.

Ξεχωριστές εγκαταστάσεις υπάρχουν και για το διδακτικό προσωπικό. Στο Κτήριο Καθηγητών λειτουργούν 40 αίθουσες γραφείων για τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ, μαζί με χώρους γραμματειακής υποστήριξης, αίθουσες συμβουλίων, αποθήκες, σχεδιαστήριο και κυλικείο. Οι δύο αίθουσες συμβουλίων μπορούν να εξυπηρετήσουν συνολικά 70 άτομα, ενώ ο κεντρικός χώρος υποδοχής έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 104 ατόμων.

Η ακαδημαϊκή διοίκηση στεγάζεται στο Κτήριο Κοσμητείας – Διοικητηρίου, όπου βρίσκονται υπηρεσίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης, τις διπλωματικές εργασίες, το διδακτικό προσωπικό, τις δημόσιες σχέσεις και τη μηχανοργάνωση. Το συγκεκριμένο κτήριο μπορεί να εξυπηρετήσει συνολικά 156 άτομα.