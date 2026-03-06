Επίθεση προς την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη κάνει μέσω δύο αναρτήσεών του στα social media ο Παύλος Πολάκης.

Αναφερόμενος σε δύο προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν κατά 80% από το Ταμείο Ανάκαμψης και εθνικούς πόρους με την υπογραφή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης ζητά από την ίδια απαντήσεις κάνοντας λόγο για αδιαφάνεια.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης θέτει ερωτήματα προς την κ. Αγαπδάκη για την διαχείριση κονδυλών που αφορούν το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκείας σε συνεργασία με την UNICEF,

Σε αναρτήσεις του, ο κ. Πολάκης ζητά διευκρινίσεις για το πώς διατέθηκαν τα χρήματα του προγράμματος, το συνολικό ύψος του οποίου –όπως αναφέρει– ανέρχεται σε περίπου 44 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, με την ένταξη του έργου τον Σεπτέμβριο του 2023 καταβλήθηκε προκαταβολή ύψους 22 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 50% της συνολικής χρηματοδότησης.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι λίγους μήνες αργότερα, στις 18 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι στόχοι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Ο κ. Πολάκης σημειώνει ότι σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος και την καταβολή του συνόλου της χρηματοδότησης, θα πρέπει –όπως αναφέρει– να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τη διαχείριση των κονδυλίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεταξύ άλλων, ζητά να διευκρινιστεί σε ποιους φορείς κατευθύνθηκαν τα χρήματα, αν συμμετείχαν νοσοκομεία, ιδρύματα, επαγγελματίες υγείας ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και αν οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν απευθείας από τη UNICEF ή μέσω του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το ποια συγκεκριμένα προγράμματα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, ποιοι φορείς τα υλοποίησαν και ποια ήταν η αμοιβή τους.

Ο ίδιος ζητά άμεση απάντηση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δηλώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα θέσει το θέμα στη Βουλή.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4220933754816740&id=100007004708966&mibextid=wwXIfr&rdid=VxkDxPm2JN2dVveo#}

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0K3k4MVHTSdaZRF4AheindN4giFcmfgeMrJgHFaqnstP1pNmX7vKQfSVSmRcCqYtcl&id=100007004708966}