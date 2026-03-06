Ο Πίτερ Μάντελσον παραμένει ακόμα υπό έρευνα για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ελεύθερος αφέθηκε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία ο Πίτερ Μάντελσον, καθώς εκτιμάται ότι ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ δεν σκοπεύει να διαφύγει εκτός χώρας.

Παρ΄όλα αυτά, ο Μάντελσον παραμένει ακόμα υπό έρευνα σχετικά με τη διαρροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Ντάουινγκ Στριτ και ευαίσθητων πληροφοριών προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος εμπλέκει το όνομα του βρετανού πρώην υπουργού σε πολλά έγγραφά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η αστυνομία αποφάσισε να άρει τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά τη σύλληψή του τον προηγούμενο μήνα για πιθανή παράβαση καθήκοντος, αλλά η έρευνα για τις καταγγελίες συνεχίζεται.

Ο Μάντελσον είχε συλληφθεί στο σπίτι του στο Λονδίνο στα τέλη Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας για το αν μετέδωσε ηλεκτρονικά μηνύματα της Ντάουνινγκ Στριτ και ευαίσθητες για την αγορά πληροφορίες στον Έπσταϊν, γνωστό για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Ο πρώην υπουργός αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και δήλωσε ότι κατά την ανάκρισή του οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι η σύλληψή του έγινε κατόπιν πληροφορίας του προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων, Λίντσεϊ Χόιλ, ο οποίος εκτιμούσε ότι υπήρχε πιθανότητα να επιχειρήσει διαφυγή προς τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.