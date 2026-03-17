Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
Η Μαλεφιτσάκη επιτέλους μιλάει και αποκαλύπτει πολλά… κυρίως για το παρελθόν της.
Κι ενώ ο Φιλίππου συνεχίζει την ανάκριση, ο Μιχαήλος αποφασίζει να δείξει στην Βιβή το σημείωμα που έλαβε. Ο Νίκος κανονίζει μία απρόσμενη συνάντηση κρυφά από τους άλλους, ενώ η Τίνα κάνει μια εμφάνιση σε εκπομπή πανελλήνιας τηλεοπτικής εμβέλειας και θα προκαλέσει αναστάτωση!
Παράλληλα ο Φιλίππου έχει στα χέρια του ένα συγκλονιστικό στοιχείο που ενοχοποιεί τους ήρωες, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζεται και ο Μεγάλος!
Η Μαλεφιτσάκη επιτέλους μιλάει, αλλά αυτό το «μυστικό», για την ώρα τουλάχιστον, το γνωρίζει μόνο η Διαμάντω!
