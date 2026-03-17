«Πόρτο Λεόνε» - Η ιστορία της Λουίζας και του Χρόνη θα έχει εξέλιξη!

Η Χριστίνα Στεφανίδη, η Λουΐζα της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ήταν η προσκεκλημένη σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα». Η ηθοποιός μίλησε για τον κομβικό ρόλο της στα επόμενα επεισόδια της σειράς, αφού γίνεται συνεργός της Αλεξάνδρας, ενώ αποκαλύπτει στον Καπετανάκο τι έχει γίνει με τον Σήφη !

Η Λουΐζα, ένα από τα καινούργια κορίτσια του καμπαρέ, χορεύτρια, πανέμορφη, φιλόδοξη, είναι έτοιμη για πολλά προκειμένου να κερδίσει μια καλύτερη ζωή. «Είναι πολύ χαρούμενη για τη συμμετοχή μου στο «Πόρτο Λεόνε». Είναι από τις πιο όμορφες συνεργασίες που είχα μέχρι τώρα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι για την επιτυχία της σειράς» λέει η Χριστίνα Στεφανίδη.

Στα επεισόδια που θα παρακολουθήσουμε ξεκινάει η ιστορία της Λουΐζας με τον Χρόνη. «Σε μια συνεύρεση που έχει η Λουΐζα μαζί του του πέφτει ένα χαρτάκι, το μαζεύει η Λουΐζα, το δίνει στον Στελλάρα και αυτός στην Αλεξάνδρα. Είναι η διεύθυνση της Ξένης και κατά συνέπεια του μωρού που ψάχνει η Αλεξάνδρα».

Θα βοηθήσει η Λουΐζα για να βρεθεί το μωρό στα χέρια της Αλεξάνδρας, οικειοθελώς ή ακούσια; «Η Λουΐζα κάνει ό,τι της λέει η οικογένεια Καπετανάκου κι εν προκειμένω η Αλεξάνδρα».

Η σχέση της με τον Χρόνη… «Τον έχει ερωτευτεί η Λουΐζα τον Χρόνη». Είδαμε και την αντίδρασή της στη σκηνή στο ζαχαροπλαστείο, όπου εκείνη σηκώνεται να του μιλήσει κι εκείνος κάνει ότι δεν την αναγνωρίζει. «Εκείνη την εποχή οι κοπέλες που δούλευαν στα καμπαρέ ντυνόταν διαφορετικά…. Η κοινωνία ήξερε τη δουλειά τους, οπότε για έναν άντρα παντρεμένο με τη κόρη ενός ανθρώπου επιφανούς της εποχής… δεν θα μπορούσε να χαιρετήσει τη Λουΐζα. Η Λουΐζα στεναχωρήθηκε».

Βλέπουμε τον Χρόνη να αναζητά, συχνά πυκνά, τη Λουΐζα στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε.

«Για να έρχεται κάτι θέλει. Φαντάζομαι ότι κι εκείνος έχει αρχίσει να βλέπει τη Λουΐζα διαφορετικά. Θα υπάρχει εξέλιξη με τον Χρόνη. Δε σταματάει εδώ η ιστορία».

Η Λουΐζα έχει εικόνα του χαρακτήρα του Χρόνη; «Δεν έχει καταλάβει τι είναι ο Χρόνης, γιατί δεν γνωρίζει τι έχει κάνει στη οικογένεια Βούλγαρη και στη γυναίκα του».

Η Λουΐζα θα αποκαλύψει στον Καπετανάκο τη δολοφονία του Σήφη!

Όλες οι κοπέλες προσπάθησαν να κρύψουν τη σορό του Σήφη: «Μου αρέσει πολύ αυτή η σκηνή, γιατί δείχνει ότι όλες οι κοπέλες είναι ενωμένες. Στήριξαν κατευθείαν τη φίλη τους, ακόμα και σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Δυστυχώς η Λουΐζα θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να την ανακρίνει ο Καπετανάκος, δηλαδή θα της εκμαιεύσει την αλήθεια».

Όλες οι κοπέλες στο καμπαρέ έχουν ένα παρελθόν που τις έχει αναγκάσει να εργαστούν εκεί. «Υπάρχουν στιγμές που η Λουΐζα μιλάει για το παρελθόν της. Η ανάγκη την ώθησε εκεί» εξηγεί. Οι εξέλιξες στη σχέση Βούλας και Ορέστη είναι πολύ δυσάρεστες. «Ο Ορέστης βλέπει τη γυναίκα που ερωτεύτηκε, όχι μόνο να εργάζεται στο καμπαρέ αλλά να του έχει πει και ψέματα».

Στοιχεία της Λουΐζας που γοητεύουν τη Χριστίνα… «Η Λουΐζα είναι αρκετά κοντά μου. Είναι μαγκάκι, δυναμική, δεν θέλει να μπλέκει σε φασαρίες και τσακωμούς. Είναι μακριά από αυτά».