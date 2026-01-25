Για «εσωτερική κατανάλωση» οι διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη για «μοντέλο Φώφης» στις προσεχείς εκλογές.

Το τελευταίο διάστημα, μπροστά στα αδιέξοδα της Χαριλάου Τρικούπη, διακινούνται (άγνωστο από ποιους) σενάρια περί «δημοκρατικής συμπαράταξης» στις εκλογές. Και να υπήρχαν τέτοιες σκέψεις, που δεν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν στα σοβαρά, η Άννα Διαμαντοπούλου τις «κόβει μαχαίρι».

«Το ΠΑΣΟΚ λέει ναι στη διεύρυνση και όχι στη συνομοσπονδία κομμάτων, η οποία όπου επιχειρήθηκε απέτυχε και διαλύθηκε, ακόμη και στην Ελλάδα», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Άννα Διαμαντοπούλου με τη συνέντευξή της στην "Εφημερίδα των Συντακτών''. Διεύρυνση σημαίνει αυτόνομη κάθοδος, αμφίπλευρο άνοιγμα, πρόσκληση σε πρόσωπα και στελέχη, στους πολίτες που έδιναν τις μεγάλες πλειοψηφίες στο ΠΑΣΟΚ. Σ' αυτούς που στράφηκαν στον κ. Μητσοτάκη και στον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως σε όσους επέλεξαν να απέχουν, από απογοήτευση για το πολιτικό μας σύστημα. Προύπόθεση είναι βεβαίως το πολιτικό ήθος».

Τι θα έκανε η Άννα αν υπήρχε εκλογικό σχήμα «ΠΑΣΟΚ και... άλλες δημοκρατικές δυνάμεις» ή «Δημοκρατική Συμπαράταξη» κατά το πρότυπο της Φώφης;

Όσοι την ξέρουν λένε πως «ούτε θα συμφωνούσε, ούτε θα συμμετείχε».

Γι΄ αυτό σας λέμε, θέμα συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα δεν τίθεται...

Β.Σκ.