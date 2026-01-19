Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να απευθύνει κάλεσμα σε πρόσωπα της ευρύτερης κεντροαριστεράς για να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, μέσα από τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια του κόμματος- Σε ποιους στοχεύει.

Οι παλαιότεροι θυμούνται το «ΠΑΣΟΚ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις». Οι νεότεροι γνώρισαν την «Δημοκρατική Συμπαράταξη». Σε αυτά τα δυο μοντέλα παραπέμπει το κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τις προοδευτικές δυνάμεις «να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής». Το πρώτο «μοντέλο» ήταν κυρίαρχο στα πρώτα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου όταν αντιμετώπιζε ως συμπληρωματικές τις δυνάμεις της αριστεράς. Άλλωστε, δεν τις είχε και πολύ ανάγκη, καθώς τις είχε αποψιλώσει σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στο κομμάτι των ψηφοφόρων τους. Το δεύτερο «μοντέλο» ήταν αυτό που ακολούθησε η Φώφη Γεννηματά όταν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 έφτιαξε το συμμαχικό σχήμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης από κοινού με την μικρή ΔΗΜΑΡ και τις κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία.

Στην πράξη ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να απευθύνει κάλεσμα σε πρόσωπα της ευρύτερης κεντροαριστεράς για να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, μέσα από τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Η πρόσκληση μοιάζει να αφορά πρόσωπα που μπορεί να μην έχουν πολλά κοινά σημεία, έστω και αν συνυπήρχαν προγενέστερα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως για παράδειγμα ο Αλέξης Χαρίτσης από τη μία και η Νίνα Κασιμάτη από την άλλη. Ο μεν πρώτος εκφράζει την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά η δε δεύτερη παραπέμπει περισσότερο στο βαθύ ΠΑΣΟΚ, με τις απόψεις που είχε ιδίως στα θέματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική. Σε αυτό το κάδρο μπαίνει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, το όνομα του οποίου ακούγεται για τα πράσινα ψηφοδέλτια (σ.σ: Στα Χανίων ή στην Ανατολική Αττική).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να εκτιμά ότι δεν μπορεί να κάνει συμμαχίες με υπάρχοντα κόμματα, από τη στιγμή που τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά έχουν διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό τους, ενώ υπάρχει και η πολύ σημαντική παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα. Στην Κουμουνδούρου η πλειονότητα των βουλευτών περιμένει τον πρώην πρωθυπουργό, με εξαίρεση κορυφαία στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς ή ο Παύλος Πολάκης που γνωρίζουν πως έχουν απαγορευτικό από την Αμαλίας. Κάποιοι, ωστόσο, λένε, πως στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχουν και εναλλακτική επιλογή στην περίπτωση που ο Αλ. Τσίπρας δεν ανάψει για αυτούς πράσινο φως. Οπότε θεωρούν το ΠΑΣΟΚ «μία κάποια λύσις».

Από την άλλη ο Αλ. Χαρίτσης έχει να αντιμετωπίσει το πλειοψηφικό κομμάτι της Νέας Αριστεράς που είτε θέλει αυτόνομη κάθοδο είτε επιθυμεί διακαώς να πάει στον Γιάνη Βαρουφάκη. Και με τις δυο επιλογές ο πρόεδρος του κόμματος διαφωνεί σφόδρα, κάτι που θα αποτυπωθεί και στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Ιανουαρίου. Ο Αλέξης Χαρίτσης, όμως, -όπως διαρρέουν στο ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά- δεν επιθυμεί να πάει σε καμία περίπτωση ατομικά στο ΠΑΣΟΚ αλλά, αν αυτό ήταν εφικτό, στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας που θα συμπεριελάμβανε και τμήματα της αριστεράς.

Η γραμματεία της ΚΟΕΣ και οι διαφωνίες Δούκα-Γερουλάνου

Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει το προσεχές διάστημα και στην πορεία προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να καταρτίσει έναν οδικό άξονα για το κομμάτι των συνεργασιών. Και μάλιστα σε μια φάση που μεσαία και χαμηλότερα στελέχη του κόμματος δείχνουν να ελκύονται από τον Αλέξη Τσίπρα, με πρόσφατο παράδειγμα αυτό του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Γιώργου Μπουλμπασάκου που παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με κατεύθυνση τη συμμετοχή του στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Μέσα σε όλα αυτά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει και τις εσωκομματικές έριδες, οι οποίες θα φανούν και στη συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ την Τρίτη το μεσημέρι. Τόσο η πλευρά Δούκα όσο και η πλευρά Γερουλάνου, αντιμετωπίζουν με μεγάλη καχυποψία τις επιλογές που κάνει το προεδρικό μπλοκ για το συνέδριο. Θεωρούν ότι η βούληση του κ. Ανδρουλάκη είναι να πάει σε ένα μικρό και ως εκ τούτου ελεγχόμενο συνέδριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνεδρίαση θα θέσουν μια σειρά από διαδικαστικά ζητήματα.

Επιμένει ο Δήμαρχος Αθηναίων- Τι απαντά η Διαμαντοπούλου

Ταυτόχρονα, υπάρχει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και το θέμα της γραμμής αναφορικά με τις κυβερνητικές συνεργασίες. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά επιτακτικά το συνέδριο να αποφασίσει πως δεν θα υπάρχει καμία συνεργασία με την ΝΔ μετά τις εκλογές, με την υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου να του απαντά πως έχει εμμονή με αυτό το θέμα.

Η πίττα του Παύλου και οι παρουσίες

Σε αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα αποκτά εσωκομματικό ενδιαφέρον και η εκδήλωση που διοργανώνει ο κ. Γερουλάνος την Τρίτη το απόγευμα στο Κάραβελ με πρόσχημα την κοπή της πίτας. Το γραφείο του έχει κάνει τεράστια κινητοποίηση, με τον ενδιαφέρον όλων να στρέφεται στους βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη που θα παρευρεθούν, καθώς είναι κοινός τόπος πως ο πρώην υπουργός φιλοδοξεί να ανοίξει ηγετική περπατησιά, κάτι που είναι σε πλήρη γνώση στα υψηλά πατώματα της Χαριλάου Τρικούπη.