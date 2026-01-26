Έστω και εμμέσως - «Πόντιος Πιλάτος» η ηγεσία!

«Εμείς δεν θα γίνουμε Λαφαζάνης» είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου σε τηλεοπτικό σταθμό σχολιάζοντας μια φράση της Άννας Διαμαντοπούλου (με συνέντευξή της στα «Παραπολιτικά» και τον Θ. Φουσκίδη) για τη στάση της Ευρώπης στο θέμα του LNG -και μάλιστα χωρίς η πρώην Επίτροπος να αναφερθεί καν στη χώρα μας και στον κάθετο διάδρομο.

Μεταξύ μας με το τελευταίο που θα μπορούσε να παρομοιάσει κανείς σε όλα τα επίπεδα την Άννα Διαμαντοπούλου είναι με τον ...Λαφαζάνη.

Και δεν χρειάζεται να σας πούμε πως η πρώην Επίτροπος είναι οργισμένη με την τοποθέτηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Ερώτημα είναι βέβαια και γιατί η ηγεσία δεν κάλυψε την Άννα Διαμαντοπούλου.

Ε.Σ.