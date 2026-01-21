Ο επικριτικός Κατρίνης και η παρέμβαση Καββαθά- Το ΠΑΣΟΚ σε μεγάλη ένταση-Παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της Γραμματείας

Το ρεπορτάζ από την κρίσιμη συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ θα το διαβάσετε σε άλλες στήλες του Dnews. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα ασχοληθούν με διάφορα μικρά από τη συνεδρίαση που όμως δείχνουν πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΤΟ «ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ» ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ: Δέκα λεπτά περίπου πριν τη λήξη της συνεργασίας της Γραμματείας της ΚΟΕΣ δημοσιεύτηκε στα σάιτ η ομιλία του Χάρη Δούκα. Προκλήθηκε μεγάλη ένταση, καθώς η ηγεσία ενοχλήθηκε πολύ. «Συνέδριο κάνουμε, δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας», απάντησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων. Από τις αντιδράσεις ξεχώρισε αυτή της Άννας Διαμαντοπούλου. «Ντροπή σου Χάρη, ντροπή» φέρεται να είπε η πρώην Επίτροπος. «Γιατί μυστική θα είναι η ομιλία μου;» -ήταν ένα από τα επιχειρήματα του Δημάρχου.

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΒΒΑΘΑΣ: Στην δημοσιοποίηση της ομιλίας Δούκας φέρεται να αντέδρασε και ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ. Ο οποίος όντως είναι μέλος της Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ.

Η «ΣΚΙΩΔΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»: Στη δημιουργία «σκιώδους κυβέρνησης" από το ΠΑΣΟΚ επέμενε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η Άννα Διαμαντοπούλου. «Να το δούμε» ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη». Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή η ανακοίνωση της «σκιώδους κυβέρνησης» θα πραγματοποιηθεί μετά το Συνέδριο.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΛΕΝΑΣ: «Κάνεις λάθος Χάρη» ήταν η αντίδραση της Μιλένας Αποστολάκη. Η Μ. Αποστολάκη που στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη τάσσεται εναντίον ψηφίσματος του Συνεδρίου για «καμία συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία, ακόμα και χωρίς να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης», που ζητάει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Ο Χάρης Δούκας επιμένει και στην πρότασή του για ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών με προκριματικές εκλογές. «Έχουν καταργηθεί τόσα χρόνια, δεν αποδίδουν» φέρεται να απάντησε στο αίτημα ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Και τότε γιατί τις έβαλες στο Καταστατικό;» ήταν η απάντηση του Δημάρχου. «Εσύ δεν τις έβαλες;».

ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Παρότι δημοσίως ο Μιχάλης Κατρίνης δεν διαφοροποιείται (έως τώρα;) από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ φέρεται να υπήρξε πολύ επικριτικός για την κατάσταση και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Ο... ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ: Μεγάλη ένταση και με τον αλγόριθμο για την εκλογή συνέδρων, γιατί στελέχη εκτιμούν πως ο Ανδρουλάκης τον χρησιμοποιεί για να ελέγξει το Συνέδριο και τα νέα συλλογικά όργανα που θα εκλεγούν. "Δεν πρόκειται να αλλάξει" ήταν η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.