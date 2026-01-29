Ο δήμαρχος Αθηναίων ρίχνει τα βέλη του στην κυβέρνηση, η οποία μετά τις εξαγγελίες δεν έχει ακόμα εφαρμόσει τη ρύθμιση για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα social media.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Χάρης Δούκας σχολιάζει την πρόσφατη πρωτοβουλία της Γαλλίας, η οποία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 15 ετών την πρόσβαση στα social media.

Όπως σημειώνει, η Γαλλία ακολουθεί την Αυστραλία, που πρώτη προσπάθησε να περιορίσει την αλόγιστη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

Στην ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας τονίζει ότι η προστασία των παιδιών απαιτεί συνδυασμένες παρεμβάσεις όπως, αποτροπή κακόβουλων πλατφορμών μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων και φίλτρων, εναλλακτικές δραστηριότητες, που θα κρατούν τα παιδιά ενεργά και κοινωνικά, μακριά από την οθόνη και ψηφιακό προγραμματισμό, για να προετοιμάζονται σωστά για την ψηφιακή πραγματικότητα.

Όπως αναφέρει, στην Αθήνα οι κοινωνικές δομές επιδιώκουν να προσφέρουν στα παιδιά και τους εφήβους επιλογές συμμετοχής σε πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα, συζητώντας μαζί τους και ζητώντας τη γνώμη τους για τον σχεδιασμό της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά παραμένουν μέσα στα «κοινωνικά τείχη», αντί να περιορίζονται μόνο στην ψηφιακή αλληλεπίδραση.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα, τέσσερις μήνες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ρύθμιση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, η εφαρμογή τους παραμένει σε εκκρεμότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/100095402949307/posts/741850732338352/?rdid=iEkxWlOYyJ9Sm1QG#}