«Οι μάσκες στην Αμερική πέφτουν. Όσοι διαμαρτύρονται είναι εχθροί. Τελικά, εχθρός είναι η ίδια η Δημοκρατία» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφορικά με τον νέο θάνατο Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός ενός 37χρονου Αμερικανού, στο δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες χθες στην πόλη που συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε έναν δρόμο της πόλης. Ο θάνατός του κλιμακώνει μια κατάσταση που ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε αμέσως ότι ο άνδρας θα έθετε σε κίνδυνο τους πράκτορες, κάτι που είχε κάνει και μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ.