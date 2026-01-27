Τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Χάρης Δούκας.

Με τη φράση «Δεν έχω λόγια» ο Χάρης Δούκας εκφράζει σε ανάρτησή του τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων συνεχίζει χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα ως «Μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο» και συνεχίζει λέγοντας «Δύναμη στον ΠΑΟΚ.

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

