Νεκροί ύστερα από σοβαρό τροχαίο οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, οι οποίοι πήγαιναν οδικώς να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στη Γαλλία την Πέμπτη.

Τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας στοίχισε τη ζωή σε επτά Έλληνες, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Οι έξι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση, ενώ ένας τραυματίας εξέπνευσε λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους επτά νεκρούς.

Από τους τρεις τραυματίες, οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλοι τους είναι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας προκειμένου να φτάσουν οδικώς για τη Λιόν, προκειμένου να παρακολουθήσουν το ματς της Πέμπτης στο πλαίσιο του Europa League.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν δέκα άτομα, επιχείρησε να κάνει προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ, όταν συγκρούστηκε με φορτηγό, στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με συνέπεια να διαλυθεί το mini bus στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως προδίδουν οι σοκαριστικές εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος, καθώς κομμάτια του διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα σε μεγάλη απόσταση.

Στην περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουγγαρία, σπεύδουν μέλη της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

Η στιγμή του δυστυχήματος στη Ρουμανία

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzf84ukgpg9?integrationId=40599y14juihe6ly}