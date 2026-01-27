Oι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο στη Ρουμανία και τα σενάρια που εξετάζονται για την τραγωδία στην άσφαλτο.

Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από το πολύνεκρο τροχαίο με θύματα επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ όταν το μίνι βαν που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με προορισμό τη Γαλλία, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Το μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj. Στη προσπάθεια του να επιστρέψει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με φορτηγό νταλίκα και εκφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση.

Από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και καταγράφουν τη στιγμή του τραγικού δυστυχήματος δείχνουν το μαύρο βαν να πέφτει αφρενάριστο πάνω στο φορτηγό, να διαλύεται και να χάνει τον έλεγχο. Οι ρουμανικές Αρχές εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας. Η πλαγιομετωπική σύγκρουση τονίζουν οι ειδικοί είναι μεγάληγς σφοδρότητας και μάλιστα όταν η σύγκρουση γίνεται με όχημα μεγάλου τύπου όπως εν προκειμένω νταλίκα το δυστύχημα είναι προδεδιαγεγραμμένο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο οδηγός του μίνι βαν δεν φαίνεται να πρόλαβε να επανέλθει στη λωρίδα του και έπεσε μοιραία πάνω στη νταλίκα. Απομακρύνονται οι εκδοχές να έσκασε λάστιχο ή να υπήρξε κούραση του οδηγού, καθώς οι κινήσεις του δεν συνάδουν με τέτοια γεγονότα.

Ρουμανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο δρόμος στον οποίον έγινε το δυστύχημα είναι σημείο καρμανιόλα καθώς έχουν γίνει τέσσερα θανατηφόρα συμβάντα. Η αστυνομία της Τιμοσοάρα ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο του δυστυχήματος επιβεβαίωσαν πως ο οδηγός του mini bus επιχείρησε προσπέραση. Στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, το όχημα ακούμπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Δεν πάτησε φρένο ο οδηγός του μοιραίου βαν, έβγαλε και φλας αριστερά

Σημείο «κλειδί» που εστιάζεται η έρευνα για την αίτια της τραγωδίας είναι το σύστημα Lane assist και το αν λειτουργούσε τη στιγμή της προσπέρασης. Το Lane Assist είναι σχεδιασμένο να παρεμβαίνει και να ειδοποιεί τον οδηγό όταν το όχημα εκτρέπεται από τη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς φλας, ώστε να παραμείνει εντός της λωρίδας. Στην περίπτωση του μίνι βαν εξετάζεται αν το σύστημα «κράτησε» το όχημα στην αντίθετη λωρίδα, αν και στο βίντεο φαίνεται ότι ο οδηγός άναψε ακαριαία το φλας για δεξιά πορεία και στη συνέχεια άναψε το αριστερό φλας.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο αν υπήρξε τεχνική βλάβη ή αν υπήρξε ανθρώπινος παράγοντας που οδήγησε στη μοιραία εκτροπή.

Βλέποντας προσεκτικά το video με την σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός φαίνεται να μην πατά καθόλου φρένο έως και τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς τα φώτα των STOP δεν ανάβουν ούτε δευτερόλεπτο. Από αυτό φαίνεται πως ο οδηγός, όχι μόνον δεν έκανε καμία προσπάθεια να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του, αλλά ούτε καν επιχείρησε να φρενάρει, πέφτοντας με όλη την ταχύτητά του πάνω στην νταλίκα.

Η πιθανότητα κλαταρίσματος ενός ελαστικού μάλλον απομακρύνεται και αυτή από το κάδρο των αιτιών της τραγωδίας, καθώς ο οδηγός ή θα είχε προσπαθήσει να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην πορεία του, ή θα είχε φρενάρει που δεν φαίνεται να έχει κάνει. Μάλιστα, κοιτώντας πιο προσεκτικά το βίντεο, βλέπουμε πως μετά την προσπέραση ο οδηγός βγάζει δεξί φλας για να ξαναμπεί στη λωρίδα του, αλλά αμέσως μετά βγάζει αριστερό και ξαναβγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, για να συνεχίσει την προσπέραση σαν να μην βλέπει καθόλου την νταλίκα που έρχεται.

