Από το δυστύχημα στη Ρουμανία, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι νεκροί και τρεις ακόμα νοσηλεύονται, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η στιγμή που το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά σε δρόμο της Ρουμανίας με νταλίκα από το αντίθετο ρεύμα είναι σοκαριστική.

Από τη σφοδρή σύγκρουση επτά άτομα έχουν επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τα ρουμάνικα μέσα ότι είναι νεκρά. Τρία ακόμα άτομα νοσηλεύονται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Πλάνα από τη ρουμάνικη τηλεόραση απεικονίζουν τη στιγμή του δυστυχήματος και τα όσα ακολούθησαν με το όχημα να συγκρούεται και να διαλύεται κυριολεκτικά στον αέρα.

Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Τρίτης κοντά στην όλη Τιμοσοάρα. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μετέβαιναν οδικώς με βαν στη Λιόν της Γαλλίας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους όταν στην προσπάθεια του οδηγού να προσπεράσει ένα βυτιοφόρο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ, όπου και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με συνέπεια να διαλυθεί το mini bus στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως προδίδουν οι σοκαριστικές εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος, καθώς κομμάτια του διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα σε μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλοι τους είναι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας για να παρακολουθήσουν το ματς της Πέμπτης στο πλαίσιο του Europa League. Κάποιοι από τους επιβαίνοντες κατάγονταν από την Κατερίνη, δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης.

Στην περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουγγαρία, σπεύδει κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

