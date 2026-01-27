Η δήλωση του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη μετά την τραγωδία στη Ρουμανία.

Ο Ιβάν Σαββίδης δηλώνει συντετριμμένος από την τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚμετά το τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Σε επίσημη δήλωσή του στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει μεταξύ άλλων πως η ομάδα και η διοίκηση θα είναι στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών.

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας.

»Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες» αναφέρει ο Ιβάν Σαββίδης.

Δείτε ΕΔΩ live τις εξελίξεις με το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.