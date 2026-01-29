Στην εισαγγελία Τρικάλων διαβιβάστηκε το πόρισμα των ΤΕΕΜ για την απουσία αισθητήρων ανίχνευσης προπανίου στο υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα».

Τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ για το σημείο όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 5 εργαζόμενες.

Στην εισαγγελία Τρικάλων διαβιβάστηκε το πόρισμα των ΤΕΕΜ για την απουσία αισθητήρων ανίχνευσης προπανίου στο υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, η οποία στοίχισε την ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει δολιοφθορά, ούτε εκρηκτικός μηχανισμός ενώ αναρωτιέται αν η υπογειοποίηση των σωληνώσεων είναι η ενδεδειγμένη ή όχι, εφόσον δεν υπήρχουν αισθητήτες εντοπισμού διαρροής προκειμένου να σημάνει συναγερμός και να μην χάσουν την ζωή τους εργάτες.

Επιπλέον, με την έρευνα η εισαγγελία Τρικάλων επιθυμεί να γνωρίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν έργα οδοποιίας, που κάλυψαν τις σωληνώσεις, εάν τηρήθηκαν οι κανόνες που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά και αν έλαβαν οικοδομική άδεια.

Τέλος, άνθρωποι της Πυροσβεστικής από αύριο θα ξεκινήσουν εκσκαφές προκειμένου να αξακριβώσουν εάν η έκρηξη οφείλεται μόνο στη διαρροή στις σωληνώσεις ή υπάρχει και κακή συνδεσμολογία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1033x567s1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καταγγελίες για αδήλωτο υπόγειο

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες αποκαλύψεις για την φονική έκρηξη που σκότωσε 5 εργάτριες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, οι Αρχές εξετάζουν εάν το υπόγειο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ήταν δηλωμένο ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενους που έλεγαν ότι τις τελευταίες 15 ημέρες, υπήρχε μια έντονη οσμή.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας του εργοστασίου κατέθεσαν στην Πυροσβεστική ότι θεωρούσαν πως η μυρωδιά προερχόταν από γειτονικό υπόνομο, ενώ οι πέντε αισθητήρες που υπήρχαν για διαρροή προπανίου στο ισόγειο, δεν είχαν καμία ένδειξη, γιατί η διαρροή ήταν στο υπόγειο.

Μάλιστα, το υπόγειο όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη εμφανιζόταν ως «ανενεργό, μη δηλωθέν και με μικρή επισκεψιμότητα» όπου δεν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου, με επίκληση ότι δεν υπήρχαν εκεί σωλήνες προπανίου.

Εκεί, διαπιστώθηκε μετά το δυστύχημα, ότι υπήρχε διάχυση προπανίου μέσα από τις ρωγμές. Παράλληλα, δεν είχαν δηλωθεί οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου.