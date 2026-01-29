Ας μην μείνει και αυτό το έγκλημα ατιμώρητο.

Κορυφαίος καθηγητής εξηγούσε στη στήλη γιατί η δικογραφία για τους ιδιοκτήτες και τους υπευθύνους για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» πού πρέπει να συμπληρωθεί η δικογραφία:

Πρώτον, πόσες υπόγειες ήταν οι υπόγειες δεξαμενές προπανίου και αν αυτές είχαν νόμιμη άδεια.

Δεύτερον, αν οι δεξαμενές είχαν όλες ανιχνευτές

Όσον αφορά το θέμα των ευθυνών:

Πρώτον, να διευρυνθεί αν γνώριζε ο ιδιοκτήτης τις τυχόν παρανομίες.

Δεύτερον, αν είχε δώσει εντολή ελέγχου στον υπεύθυνο πυρασφάλειας.

Και τέλος:

Πρώτον, αν γνώριζε παρανομίες και δεν είχε δώσει εντολές ελέγχου ευθύνη θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλιώς για απλή αμέλεια.

Δεύτερον, αν ο υπεύθυνος ασφαλείας έδωσε ψευδείς πληροφορίες στην ιδιοκτησία τότε η ευθύνη για ενδεχόμενο δόλο πάει σε αυτόν.

Αυτό τουλάχιστον το έγκλημα να μην μείνει ατιμώρητο...

Τ.Τε.