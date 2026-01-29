Κορυφαίος καθηγητής εξηγούσε στη στήλη γιατί η δικογραφία για τους ιδιοκτήτες και τους υπευθύνους για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» πού πρέπει να συμπληρωθεί η δικογραφία:
Πρώτον, πόσες υπόγειες ήταν οι υπόγειες δεξαμενές προπανίου και αν αυτές είχαν νόμιμη άδεια.
Δεύτερον, αν οι δεξαμενές είχαν όλες ανιχνευτές
Όσον αφορά το θέμα των ευθυνών:
Πρώτον, να διευρυνθεί αν γνώριζε ο ιδιοκτήτης τις τυχόν παρανομίες.
Δεύτερον, αν είχε δώσει εντολή ελέγχου στον υπεύθυνο πυρασφάλειας.
Και τέλος:
Πρώτον, αν γνώριζε παρανομίες και δεν είχε δώσει εντολές ελέγχου ευθύνη θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλιώς για απλή αμέλεια.
Δεύτερον, αν ο υπεύθυνος ασφαλείας έδωσε ψευδείς πληροφορίες στην ιδιοκτησία τότε η ευθύνη για ενδεχόμενο δόλο πάει σε αυτόν.
Αυτό τουλάχιστον το έγκλημα να μην μείνει ατιμώρητο...
Τ.Τε.