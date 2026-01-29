Ανείπωτο είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους.
Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 11:00 στο Γριζάνο Τρικάλων.
Συγγενείς και φίλοι της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στη Καρδίτσα.
Η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα γίνει στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, τόπο καταγωγής της.
Την Παρασκευή θα γίνουν οι άλλες δύο κηδείες.
Στις 11:30 θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.