Δικαστικές πηγές εκτιμούν πως ο εγκλεισμός του 46χρονου στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού είναι μονόδρομος.

Χωρίς συνήγορο υπεράσπισης απολογήθηκε στη 1η τακτική ανακρίτρια ο 46χρονος ο οποίος δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα το περασμένο Σάββατο.

Ο 46χρονος ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο για περίπου δύο ώρες.

Αμέσως μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές πάντως είναι μονόδρομος ο εγκλεισμός του στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που αποφασίζεται η προφυλάκισή του καθώς και το 2014 είχε μαχαιρώσει θανάσιμα και την 59χρονη μητέρα του, στο μπάνιο του σπιτιού της. Τότε είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16ετών καθώς είχε κριθεί ότι είχε μειωμένο καταλογισμό λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων του. Έως τον Απρίλιο του 2018 που εκδόθηκε η εισαγγελική διάταξη για την αποφυλάκισή του με όρους, παρέμεινε νοσηλευόμενος στο ψυχιατρείο των φυλακών ενώ μετά διατάχθηκε αυθημερόν ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαϊτειο.