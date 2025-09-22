Η επίσημη ανακοίνωση ανάκλησης για ακατάλληλο προϊόν από τα ZARA, τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές.

Με ανακοίνωσή τους τα καταστήματα ZARA ενημερώνουν τους καταναλωτές για την ανάκληση ακατάλληλου προϊόντος.

Αυτό είναι το ακατάλληλο προιόν που ανακαλούν τα ZARA Home

Η ανάκληση που κοινοποιήθηκε από την Γαλλία στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) αφορά παιδικό μαλακό παιχνίδι σε σχήμα σπιράλ που μπορεί να στερεωθεί στις ράβδους ενός κρεβατιού. Περιλαμβάνει μια πάπια, ένα αστέρι (με πλαστικό καθρέφτη) και ένα σύννεφο από ύφασμα που εκπέμπει ήχο. Όλες οι παρτίδες επηρεάζονται. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, ιδίως μέσω του Zara.com σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Είναι προέλευσης κινεζικής.

Τύπος/αριθμός μοντέλου

7614/052/098/99

Γραμμικός κώδικας

47614052098994

Αποφασίστηκε η ανάκληση για λόγους ασφαλείας καθώς ενέχεται κίνδυνος πνιγμού. Το ινώδες υλικό γέμισης του παιχνιδιού είναι εύκολα προσβάσιμο. Ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να βάλει το υλικό γέμισης στο στόμα του και να πνιγεί. Το προϊόν υποβλήθηκε σε δοκιμές και δεν συμμορφώθηκε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1.

Η ανακοίνωση των ZARA για την ανάκληση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ZARA που είναι ανηρτημένη και στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας του ελληνικού καταστήματος «Προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας και την ασφάλεια όλων των πελατών μας. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα με τους κωδικούς 2628/073/305 και 2629/073/305 ανακαλούνται μετά την ανίχνευση κινδύνου ανατροπής.

Ως προληπτικό μέτρο, εάν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εξυπηρέτησης πελατών ή επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας για να κανονίσετε την επιστροφή του και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Εάν το προϊόν αγοράστηκε σε κατάστημα και ζητήσετε παραλαβή από το σπίτι, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων.»