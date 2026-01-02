Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Κάτρης.

Ένα βήμα πριν από την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό είναι ο Ματέους Τετέ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από το «τριφύλλι» και να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, την Γκρέμιο.

Σήμερα, Παρασκευή, η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε πρόταση στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Τετέ, η οποία φτάνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσημη πρόταση για τον 26χρονο ποδοσφαιριστή υπάρχει και από άλλη ομάδα του εξωτερικού και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να οριστικοποιηθεί πού θα συνεχίσει την καριέρα του, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτηση του Λούκα Τσάβες. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας έπαιξε την τελευταία διετία στον Παναιτωλικό ως δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, αλλά αποχώρησε από την ομάδα του Αγρινίου παρότι δέχθηκε πρόταση ανανέωσης.

Στο μεταξύ, ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει τις επόμενες ημέρες στη διάθεσή του και τον Γιώργο Κατρή. Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός είχε παραχωρηθεί στον Λεβαδειακό με τη μορφή δανεισμού, που αποφάσισε να διακόψει η ομάδα της Βοιωτίας.