Έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 επισκεπτών, στο Ζαγόρι Ιωαννίνων, καθώς το όχημά τους ακινητοποιήθηκε.

Πρωτοχρονιάτικο το σκηνικό στα Ιωάννινα καθώς πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Ο υδράργυρος καταγράφει θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ενω πολλά χωριά έχουν γίνει κατάλευκα.

Στα Πράμαντα των Τζουμέρκων, το Μέτσοβο, τη Μηλιά, την Ελάτη και σε πολλά άλλα του κεντρικού και ανατολικού Ζαγοριού η χιονόπτωση είναι έντονη ενώ στους δρόμους υπάρχουν αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού.

Νωρίτερα ωστόσο δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη - Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες υποτίμησαν τις καιρικές συνθήκες και δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να εγκλωβιστούν και να ακινητοποιηθούν.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος, πριν από λίγο ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 επισκεπτών, στο Ζαγόρι.

Ισχυρή χιονόπτωση σημειώνεται και στην Εγνατία Οδό από το Μέτσοβο μέχρι την Παναγιά, ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα, καθώς κινήθηκαν αμέσως μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδοστρώματος και ρίψεις αλατιού.

Ο δήμος Βόρειων Τζουμέρκων με ανάρτησή του καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί.

