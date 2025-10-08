Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο σε άτομα που έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα ή τα συστατικά του.

Νέα ανάκληση για πατατάκια εξέδωσαν οι βρετανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση γνωστοποιήθηκε η ανάκληση για τα πατατάκια Jack’s Mature Cheddar & Red Onion Hand Cooked Crisps.

Η εταιρεία Booker ανακαλεί τα πατατάκια Jack’s Mature Cheddar & Red Onion Hand Cooked Crisps, επειδή το προϊόν περιέχει γάλα, το οποίο δεν αναγράφεται στην ετικέτα. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία σε άτομα που έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα ή στα συστατικά του.

Τα πατατάκια που ανακαλούνται

Όνομα προϊόντος: Jack’s Mature Cheddar & Red Onion Hand Cooked Crisps

Μέγεθος συσκευασίας: 120g

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 17 Ιανουαρίου 2026

Το προϊόν περιέχει γάλα, γεγονός που το καθιστά επικίνδυνο για άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα ή στα συστατικά του.

Η Booker ανακαλεί το συγκεκριμένο προϊόν από την αγορά και έχει ενημερώσει τους σχετικούς οργανισμούς υποστήριξης ατόμων με αλλεργίες, ώστε να ενημερώσουν τα μέλη τους. Η εταιρεία έχει επίσης εκδώσει ανακοίνωση στα σημεία πώλησης, με πληροφορίες για τους λόγους της ανάκλησης και οδηγίες προς τους καταναλωτές.

Σύσταση προς τους καταναλωτές

Εάν έχετε αγοράσει το παραπάνω προϊόν και έχετε αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα, Μην το καταναλώσετε. Επιστρέψτε το στο κατάστημα από όπου το αγοράσατε για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς για την επιστροφή.

Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης σε κάποιο τρόφιμο

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης είναι αίσθημα φαγούρας στο στόμα, στο λαιμό ή στα αυτιά, κόκκινο ερύθημα στο σώμα (γενικευμένο ή σε ένα σημείο) και πρήξιμο στο πρόσωπο (γύρω από τα μάτια, τη γλώσσα και το στόμα). Επίσης, μπορεί να συνυπάρχουν διάφορες μορφές δυσφορίας (αίσθημα στένωσης των αεραγωγών, δηλαδή η αίσθηση πως δεν μπορούμε να ανασάνουμε καλά, κοφτή αναπνοή ή αίσθημα ζάλης), αλλά και συμπτώματα που θυμίζουν κρυολόγημα ή ίωση, όπως κοιλιακός πόνος, διάρροια, φτέρνισμα, καταρροή και βουλωμένη μύτη.

Ακόμη και ελάχιστη ποσότητα ή ίχνη ενός τροφίμου στο οποίο είμαστε αλλεργικοί μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση οπότε για αυτό είναι προαπαιτούμενο να αναγράφονται όλα τα συστατικά ακόμη ίχνη αυτών προς αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων.

Προσοχή στην αναφυλαξία: Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα τρόφιμα είναι κατά κανόνα ήπιες, όμως κάποιες φορές οδηγούν σε αναφυλαξία, γνωστή και ως αναφυλακτικό σοκ. Η αναφυλαξία είναι η ακραία εκδοχή της αλλεργικής αντίδρασης, έχει μεγάλη ένταση και μπορεί να αποβεί μοιραία. Γι’ αυτό και πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται αμέσως. Τα αρχικά της συμπτώματα ενδέχεται να μοιάζουν με αυτά της αλλεργικής αντίδρασης, γι’ αυτό τα άτομα που έχουν τροφική αλλεργία και το γνωρίζουν πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για την εμφάνιση αναφυλλαξίας. Τα συμπτώματα αυτής της επικίνδυνης κατάστασης είναι ταχυκαρδία, ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης, δυσκολία στην αναπνοή εξαιτίας της στένωσης των αεραγωγών ή/και λιποθυμικό επεισόδιο και ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης είναι η άμεση μεταφορά του πάσχοντος στο πλησιέστερο νοσοκομείο.