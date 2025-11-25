Τι εντόπισαν οι καναδικές αρχές και προχώρησαν στην ανάκληση των ελληνικών ελιών.

Οι καναδικές αρχές ασφάλειας τροφίμων προχώρησαν στην ανάκληση ελιών που παρασκευάστηκαν και πωλήθηκαν από την εταιρεία Les Délices du verger. Η ανάκληση των ελιών ελληνικής προέλευσης υπαγορεύεται για λόγους μη δηλωμένης παρουσίας θειωδών.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων του Κεμπέκ (MAPAQ), σε συνεργασία με την επιχείρηση Les Délices du verger στο Saint-Hubert (Longueuil), προειδοποιεί τα άτομα με αλλεργία στα θειώδη σχετικά με δύο προϊόντα ελιών που διατίθενται σε καταστήματα και αγορές της περιοχής Montérégie. Σύμφωνα με το MAPAQ, ορισμένες παρτίδες περιέχουν θειώδη χωρίς να αναγράφονται στην ετικέτα, γεγονός που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο όσους είναι αλλεργικοί.

Στο πλαίσιο αυτό ανακαλούνται όλες οι παρτίδες για ελιές γεμιστές με λεμόνι σε λάδι ελληνικής προέλευσης. Τα προϊόντα πωλούνταν σε θερμοκρασία δωματίου, σε διάφανες, σφραγισμένες πλαστικές συσκευασίες. Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε εθελοντική ανάκληση των προϊόντων, σε συμφωνία με το Υπουργείο.

Η προειδοποίηση αφορά αποκλειστικά άτομα με αλλεργία στα θειώδη. Όσοι έχουν στην κατοχή τους κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα καλούνται να μην το καταναλώσουν, το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς ή το απορρίψουν. Το MAPAQ διευκρινίζει ότι δεν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό αλλεργικής αντίδρασης μέχρι στιγμής. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων μετά την κατανάλωση, συνιστάται άμεση επικοινωνία με επαγγελματία υγείας.