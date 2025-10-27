Το ανησυχητικό εύρημα που οδήγησε στην ανάκληση του τσαγιού.

Η γερμανική αρχή ασφάλειας τροφίμων ανακοίνωσε την ανάκληση τσαγιών βοτάνων που εισήχθησαν από την Τουρκία, μετά τον εντοπισμό της επικίνδυνης ουσίας danthron σε υψηλά επίπεδα. Η ουσία αυτή, μαζί με φύλλα αλόης και σέννας, θεωρείται απαγορευμένη λόγω καρκινογόνων ιδιοτήτων και παραβίασης της νομοθεσίας για τα νέα τρόφιμα. Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα προϊόντα. Η ανάκληση αφορά όλα τα σχετικά βοτανικά τσάγια που έχουν διατεθεί στην αγορά.

Οι γερμανικές αρχές ασφάλειας τροφίμωντόνισε ότι τα τρόφιμα που περιέχουν αυτές τις ουσίες δεν επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά και η ανάκληση αφορά όλα τα προϊόντα βοτανικών τσαγιών από τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που επηρεάστηκαν ή για συμπτώματα ασθενειών. Η ανάκληση έγινε άμεσα από την αγορά και τους καταναλωτές, ενώ οι πολίτες καλούνται να μην καταναλώσουν τα εν λόγω προϊόντα.

Παράλληλα έγινε κοινοποίηση στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF).

Αυτά είναι τα τσάγια βοτάνων που ανακαλούνται

Η εταιρεία ÖZ-BA, με έδρα το Κολωνία, ανακαλεί προληπτικά τα προϊόντα Dogus Form Tee στις γεύσεις Kräuter, Aprikose, Kirsche και Petersilie & Zitrone. Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες και ημερομηνίες λήξης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Kräuter – Charge 111124, MHD 11.11.2027

Aprikose – Charge 061124, MHD 06.11.2027

Kirsche – Charge 090823, MHD 09.08.2026

Petersilie und Zitrone – Charge 050624, MHD 05.06.2027

Η ανάκληση πραγματοποιείται λόγω ανίχνευσης του απαγορευμένου συστατικού Danthron, το οποίο μπορεί να έχει γενετοξική δράση και θεωρείται ύποπτο για καρκινογένεση. Η ανάκληση αφορά κυρίως την περιοχή του Nordrhein-Westfalen, και η εταιρεία συνιστά «Μην καταναλώσετε τα παραπάνω προϊόντα.» Η προληπτική ανάκληση αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας και η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή απομάκρυνση των προϊόντων από την αγορά.

Η Danthron θεωρείται πιθανώς καρκινογόνα και γονοτοξική, καθιστώντας την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων επικίνδυνη. Πρόκειται για συνθετικό παράγωγο ανθρακινόνης, γνωστό για τις καθαρτικές του ιδιότητες αλλά και για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί για την υγεία. Αν και στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί ιατρικά ως καθαρτικό, σήμερα παραμένει απαγορευμένη στα τρόφιμα. Η EFSA την έχει αξιολογήσει ως γονοτοξική και πιθανώς καρκινογόνο, ενώ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/468 η χρήση της στα τρόφιμα απαγορεύεται ρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.