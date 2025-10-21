Η ανακοίνωση των γαλλικών Αρχών για την ανάκληση του βρεφικού προιόντος, τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Η Γαλλική Αρχή Προστασίας Καταναλωτή (DGCCRF) ανακοίνωσε την ανάκληση επίμαχων παρτίδων από το καρεκλάκι φαγητού Maxi-Cosi JAY PLUS λόγω προβλήματος ασφαλείας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ότι το ανακλινόμενο παιχνιδοταμπλό του καρεκλιού μπορεί να σπάσει μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση, με αποτέλεσμα να αποκολληθούν μικρά κομμάτια, τα οποία συνιστούν κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς:

Να μην χρησιμοποιούν πλέον το αφαιρούμενο παιχνιδοταμπλό.

Το ίδιο το καρεκλάκι Maxi-Cosi Jay Plus και το βασικό ταμπλό παραμένουν ασφαλή για καθημερινή χρήση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Maxi-Cosi στο 0159200818 για αντικατάσταση ή αποζημίωση.

Η ανάκληση αφορά τα μοντέλα:

2023158110 – Elegance Graphite

2023159110 – Elegance Beige

Διατίθενται σε όλη τη Γαλλία από 1 Ιουλίου έως 10 Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία ανάκλησης θα διαρκέσει έως 1 Δεκεμβρίου 2025.

Να σημειωθεί ότι τα μοντέλα που ανακαλούνται πωλήθηκαν μέσω των εξής καταστημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών 4BABYFIVE AMAZON AUTOUR DE BEBE BEBE 9 CARBONE SAS ORCHESTRA MOULINS DISTRIB ETIK BAMBINOU JOUE CLUB BEBE 9 L'ARMOIRE DE BEBE MADE IN BEBE MARLY DISTRIBUTION NEW BABY SARL BB FLASH ORCHESTRA TEAM FAMILY BEBE 9