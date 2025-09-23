Η οδηγική απόλαυση βρίσκεται στο επίκεντρο, με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων, προηγμένων και αποδοτικών κινητήριων συνόλων, ανάμεσά τους και το 100% ηλεκτρικό PEUGEOT E-308 το οποίο προσφέρει αυτονομία έως και 450 χλμ.

Για αρκετές δεκαετίες, η PEUGEOT έχει πρωταγωνιστήσει στην ευρωπαϊκή αγορά των hatch και station wagon της κατηγορίας C, παρουσιάζοντας μοντέλα γνωστά για τον ξεχωριστό σχεδιασμό, την οδηγική απόλαυση και την δυναμική συμπεριφορά τους στο δρόμο. Το PEUGEOT 308 αποτελεί μέρος αυτής της παράδοσης, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στις πωλήσεις της κατηγορίας σε πολλές χώρες.

Σήμερα, το νέο PEUGEOT 308 ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, με εκλεπτυσμένη νέα σχεδίαση, μοναδικά δυναμικά χαρακτηριστικά, μια γκάμα κινητήρων που καλύπτει όλες τις ανάγκες - συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμα πιο αποδοτικού PEUGEOT E-308 - και ένα νέο πακέτο υπηρεσιών που διασφαλίζει την απόλυτη ηρεμία και σιγουριά στους πελάτες.

Η PEUGEOT θα προσφέρει τα νέα μοντέλα PEUGEOT 308 και 308 SW με τρεις επιλογές κινητήρων – ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, υβριδικό – και τρεις εκδόσεις, Style, Allure, GT.

Σχεδιασμένα στη Γαλλία και κατασκευασμένα στο εργοστάσιο του Mulhouse, τα νέα 308 εκφράζουν την γαλλική αριστεία. Όπως όλα τα ηλεκτρικά οχήματα της PEUGEOT - τόσο επιβατικά όσο και LCV - τα νέα PEUGEOT Ε-308 επωφελούνται από το πρόγραμμα PEUGEOT ELECTRIC PROMISE, που διασφαλίζει την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια αντοχή των μπαταριών στα ηλεκτρικά μοντέλα: 8ετής εγγύηση / 160.000 km.

Θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.