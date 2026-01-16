Το «The Floor», έκανε πρεμιέρα και ο Γιώργος Λιανός συστήθηκε με τους παίχτες για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Πρεμιέρα έκανε απόψε, με τον δεύτερο κύκλο, το τηλεπαιχνίδι «The Floor», με τους 100 παίχτες, να μπαίνουν στα τετραγωνάκια τους, να συστήνονται και να επιλέγουν την κατηγορία που θα ήθελαν να διαγωνιστούν.

Έτσι λοιπόν, όποιος από τους παίχτες τολμήσει περισσότερο και καταφέρει να «εξοντώσει» τους αντιπάλους του, έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο του, τα 2.000 ευρώ ανά επεισόδιο, αλλά και πιο κοντά στο τελικό με το έπαθλο που αγγίζει τα 50.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Λιανός, στην αρχή του πρώτου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν, ανέφερε αρχικά: «Καλησπέρα, σας, είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τον 2ο κύκλο του ελληνικού «The Floor». Για 2η φορά η εντυπωσιακή αρένα είναι έτοιμη να υποδεχτεί 100 παίχτες… Ένας διεκδικητής καλείται να προκαλέσει τους αντιπάλους που γειτνιάζουν και να τους αντιμετωπίσει στο δικό τους δυνατό πεδίο γνώσης…», σημείωσε και εξήγησε την διαδικασία του παιχνιδιού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq8qzt1mhj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πρεμιέρα για τον 2ο κύκλο «The Floor»

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Λιανός, υποδέχτηκε στο πλατό τους 100 παίχτες από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, ενώ ανάμεσά του βρέθηκε και ένας… ναυαγός.

Ο κύριος Σπύρος, με μία χαρακτηριστική γενειάδα και πυκνό μακρύ μαλλί συστήθηκε ως ναυαγός, διότι μοιάζει στον Τομ Χανκς, ενώ ο Γιώργος Λιανός ενθουσιάστηκε με το παρουσιαστικό του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq9qb5n8zmx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, όταν ένας ακόμη παίχτης κλίθηκε να διαλέξει τον αντίπαλό του, πήρε την απόφασή του με βάση το ύψος του αντιπάλου του, με τον ίδιο να δηλώνει: «Λόγω ύψους τον διάλεξα τον Παναγιώτη…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq95qo0ky1d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γέλιο ωστόσο, προκάλεσε και η επιλογή του Γιάννη, ο οποίος σύμφωνα με τον Γιώργο Λιανό, μοιάζει με γνωστό μπασκετμπολίστα. Με τη σειρά του λοιπόν ο Γιάννης διάλεξε τον αντίπαλό του βάση της αφαιρετικής μεθόδου. Παρ’ όλα αυτά ο Νίκος φάνηκε ανέκφραστος, με τον Γιώργο Λιανό να δηλώνει: «Εγώ θα τον φοβόμουν, είναι ανέκφραστος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq9q4tvmnax?integrationId=40599y14juihe6ly}