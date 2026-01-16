Ο Stylianos, συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «You & I».

Καλεσμένος στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς – Νωρίς», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου, ο Stylianos, ο οποίος συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision, με μία δυναμική μπαλάντα, με τίτλο «You & I».

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, το Σαββατοκύριακο, αναμένεται μα ακουστούν για πρώτη φορά, ολόκληρα τα τραγούδια των 28 συμμετεχόντων, ενώ όλα φαίνεται να έχουν πάρει το δρόμο τους για τον εθνικό τελικό του φετινού διαγωνισμού.

Eurovision: Ο Stylianos συμμετέχει με το τραγούδι «You & I»

«Δυναμική μπαλάντα, κινηματογραφική όσον αφορά στην ενορχήστρωση. Το είχα φανταστεί σαν σάουντρακ, σαν κάποια μουσική που θα παίζει πίσω από ταινία. Αυτό το τραγούδι έχει και κάποια στοιχεία Τζέιμς Μποντ», είπε αρχικά ο ερμηνευτής μιλώντας για το τραγούδι που έχει καταθέσει.

Και συνέχισε λέγοντας πως το κομμάτι, έχει γραφτεί για τον διαγωνισμό και ολοκληρώθηκε μόλις μία εβδομάδα από τη λήξη της προθεσμίας: «Το έγραψα για τη Eurovision μία εβδομάδα πριν την προθεσμία και ήταν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Το έστειλα και πέρυσι, αλλά δυστυχώς πέρυσι δεν λειτούργησε. Με τον παραγωγό θέλαμε να προσπαθήσουμε και φέτος».

«Ο κόσμος έχει δείξει πάρα πολλή αγάπη. Έχω πάθει σοκ, δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα αρέσει στον κόσμο και ότι θα βρει το κοινό του, αλλά έχω πάρει τρελή αγάπη στα social media και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο για αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Stylianos για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpswr7z75bl?integrationId=40599y14juihe6ly}