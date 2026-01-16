Η Kianna με το τραγούδι «No More Drama», συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε η Kianna, το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, όπου και μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision και το τραγούδι – πρόταση «No More Drama».

Η ερμηνεύτρια, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το ευχάριστο κλίμα που επικρατεί στα παρασκήνια του εθνικού τελικού, υπενθυμίζοντας μάλιστα πως είχε δηλώσει και στο παρελθόν συμμετοχή, το 2022.

«Ωραίο κλίμα επικρατεί, δεν συναντιόμαστε και πολύ για να δημιουργηθεί δράμα. Είμαι στον δεύτερο ημιτελικό. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη…», είπε αρχικά.

Eurovision: Η Kianna στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Με χαμόγελο λοιπόν, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε στους οικοδεσπότες της, πως από πολύ νεαρή ηλικία, στα γενέθλιά της, έσβηνε το κερί, κάνοντας ως ευχή να πάει στην Eurovision: «Είναι η αλήθεια αυτή, φυσούσα το κεράκι και το ευχόμουν… Αγαπάω πάρα πολύ το θεσμό, τον έχω παρακολουθήσει τον έχω ζήσει από μικρή…».

«Είχα δηλώσει και το 2022, τότε δεν είχε γίνει όπως τώρα, εθνικός τελικός, είχα στείλει τότε, είχε περίπου 10 καλλιτέχνες… Τώρα γίνεται χαμός. Είναι ψηλά ο πήχης γιατί έχει ένα νόημα. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου τα τελευταία χρόνια… Έχω δουλέψει πολύ για να είμαι σίγουρη…», εξήγησε αρχικά και σε δεύτερο χρόνο εστίασε στο τραγούδι της, το «No More Drama»:

«Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος, σε σχέση με τα όσα μου συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια, είμαι ένα παιδί που χρειάστηκα το χρόνο μου για να πατήσω στα πόδια μου. Πολλές φορές, θες χρόνο για να πιστέψεις στον εαυτό σου..».

«Δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι, έχει να κάνει και με εμένα την ίδια. Είναι κάτι που θα το κάνω πολύ καλά και θα δώσω όλο μου το είναι γιατί το κάνω με αγάπη. Λατρεύω το θεσμό, θα βγάλω όλη αυτή τη χαρά στη σκηνή… Αυτό που με άγχωνε μέχρι στιγμής είναι μήπως και δεν μπω στους 28, από τη στιγμή που μπήκα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη… Τώρα είναι όλο πάνω στον κόσμο. Είναι εκρηκτικό το τραγούδι… έχει πολύ ζουμί».

