Ο Λάκης Γαβαλάς πήρε το ρόλο «δικαστή» και έκρινε τις στιλιστικές επιλογές της Ελληνικής showbiz.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Στην αγκαλιά του Φάνη», με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Λάκης Γαβαλάς, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότη του.

Παρ’ όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, κλίθηκε να φέρει εις πέρας μία από τις δοκιμασίες που θέτει ο παρουσιαστής στους καλεσμένους του.

Στην προκειμένη περίπτωση, και λόγω ειδικότητας και γνώσεων, ο Λάκης Γαβαλάς, πήρε το σφυρί, έκατσε πίσω από το έδρανο και έκρινε με χιουμοριστική διάθεση το ντύσιμο ορισμένων γυναικών της ελληνικής showbiz.

Έτσι λοιπόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Τατιάνα Στεφανίδους και η Μαρία Αντωνά, η Ζήνα Κουτσελίνη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Έλενα Χριστοπούλου, πέρασαν από «κόσκινο» και ο Λάκης Γαβαλάς έβγαλε την ετυμηγορία του.

Με αντικειμενικότητα και αμερόληπτα κριτήρια λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς, εξέτασε διεξοδικώς τις ενδυματολογικές επιλογές των γυναικών, εξηγώντας σε κάθε περίπτωση το τί του κέρδισε το ενδιαφέρον και τί θεώρησε «λανθασμένο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpk77jvi1e1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πρώτη κυρία από όλες, η Σταματίνα Τσιμιτσιλή, μπήκε στο μικροσκόπιο, όπου και «αθωώθηκε» για τις επιλογές της, καθώς, φάνηκε να βρίσκεται σε εορταστική περίσταση. «Έπαινο με καταξίωση» παρά την γόβα που φορούσε, πήρε η Τατιάνα Στεφανίδου, ενώ η Μαρία Αντωνά «Καταδικάστηκε».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε στο πλευρό της Μαρίας Αντωνά, καθώς ο Λάκης Γαβαλάς την «καταδίκασε», ωστόσο η Μπέττυ Μαγγίρα «αθωώθηκε».

Τέλος, η Ζήνα Κουτσελίνη, με την Έλενα Χριστοπούλου, «αθωώθηκαν» από τον δικαστή, με την πρώτη να παίρνει και «έπαινο».