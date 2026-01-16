Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Στην αγκαλιά του Φάνη», με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Λάκης Γαβαλάς, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότη του.
Παρ’ όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, κλίθηκε να φέρει εις πέρας μία από τις δοκιμασίες που θέτει ο παρουσιαστής στους καλεσμένους του.
Στην προκειμένη περίπτωση, και λόγω ειδικότητας και γνώσεων, ο Λάκης Γαβαλάς, πήρε το σφυρί, έκατσε πίσω από το έδρανο και έκρινε με χιουμοριστική διάθεση το ντύσιμο ορισμένων γυναικών της ελληνικής showbiz.
Έτσι λοιπόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Τατιάνα Στεφανίδους και η Μαρία Αντωνά, η Ζήνα Κουτσελίνη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Έλενα Χριστοπούλου, πέρασαν από «κόσκινο» και ο Λάκης Γαβαλάς έβγαλε την ετυμηγορία του.
Με αντικειμενικότητα και αμερόληπτα κριτήρια λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς, εξέτασε διεξοδικώς τις ενδυματολογικές επιλογές των γυναικών, εξηγώντας σε κάθε περίπτωση το τί του κέρδισε το ενδιαφέρον και τί θεώρησε «λανθασμένο».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpk77jvi1e1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Πρώτη κυρία από όλες, η Σταματίνα Τσιμιτσιλή, μπήκε στο μικροσκόπιο, όπου και «αθωώθηκε» για τις επιλογές της, καθώς, φάνηκε να βρίσκεται σε εορταστική περίσταση. «Έπαινο με καταξίωση» παρά την γόβα που φορούσε, πήρε η Τατιάνα Στεφανίδου, ενώ η Μαρία Αντωνά «Καταδικάστηκε».
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε στο πλευρό της Μαρίας Αντωνά, καθώς ο Λάκης Γαβαλάς την «καταδίκασε», ωστόσο η Μπέττυ Μαγγίρα «αθωώθηκε».
Τέλος, η Ζήνα Κουτσελίνη, με την Έλενα Χριστοπούλου, «αθωώθηκαν» από τον δικαστή, με την πρώτη να παίρνει και «έπαινο».