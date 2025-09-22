Αντίδραση από την ΕΟΕ, για την εμφάνιση του Πύρρου Δήμα στην εκπομπή.

Στην εκπομπή Cash or Trash εμφανίστηκε ο Πύρρος Δήμας, με την Ολυμπιακή δάδα του 2012, η οποία άλλαξε χέρια για καλό σκοπό.

Ο Πύρρος Δήμας ήταν τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο μαζί με τον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λι Νινγκ, στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής φλόγας στους διοργανωτές των Αγώνων του 2012.

Στην εκπομπή του STAR, ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης περιέγραψε με χιούμορ πώς κατάφερε να κρατήσει εκείνος τη δάδα, μετά το τέλος της τελετής. Επίσης, μίλησε περιέγραψε τα έντονα συναισθήματα που βίωσε το 1992, όταν στη Βαρκελώνη κατέκτησε το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο, ενώ επεσήμανε πως εκείνο που έχει μείνει πιο βαθιά χαραγμένο στην ψυχή και το μυαλό ήταν το χάλκινο που κέρδισε στην Αθήνα το 2004, όταν έκλεισε την καριέρα του.

Ο εκτιμητής του Cash or Trash, Θάνος Λούδης εκτίμησε στα 7.000 ευρώ την αξία της Ολυμπιακής δάδας, αλλά τόνισε: «Είναι το πιο ιστορικό αντικείμενο που έχει έρθει και το πιο δύσκολο να το εκτιμήσω».

Οι αγοραστές του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή, ενώ ο Πύρρος Δήμας τους δήλωσε ότι τα χρήματα για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS.

Η διαδικασία της δημοπρασίας ξεκίνησε από τα 300 ευρώ, αλλά οι προσφορές γρήγορα εκτινάχθηκαν. Τελικά η Ελομίδα Βισβίκη έφτασε στα 5.100 ευρώ για να αποκτήσει τη δάδα, ενώ ο Άλεξ Σταυρίδης δήλωσε ότι θα δώσει το ίδιο ποσό στα Παιδιά Χωριά SOS.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dczaajikl0m1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αντίδραση από την ΕΟΕ

Η ΕΟΕ έστειλε επιστολή στο STAR, εκφράζοντας ενστάσεις για το περιεχόμενο της εκπομπής.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», ανέφερε η επιστολή.

«Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό», σημείωνε ακόμα.

Με την επιστολή, η ΕΟΕ ζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ κατέληγε πως «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».