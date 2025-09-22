« …αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» απάντησε ο Πύρρος Δήμας.

Τη δάδα του 2012 «πούλησε» για καλό σκοπό ο Πύρρος Δήμας, δεχόμενος, με το… καλημέρα φίλια πυρά. Φυσικά τα 10.200 ευρώ που «έπιασε» η δάδα στις προσφορές του Cash or Trash, θα δοθούν Παιδικά Χωριά SOS, με τον ίδιο να απαντά σχετικά:

«Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετείχα στην πρώτη εκπομπή του Cash or Trash για τη νέα σεζόν στο Star και είχα την ευκαιρία να προσφέρω την Ολυμπιακή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων «Λονδίνο 2012» για έναν ξεχωριστό σκοπό.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες. Επειδή ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση».

Η αντίδραση της ΕΟΕ

Η ΕΟΕ έστειλε επιστολή στο STAR, εκφράζοντας ενστάσεις για το περιεχόμενο της εκπομπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», ανέφερε η επιστολή.

«Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό», σημείωνε ακόμα.

Με την επιστολή, η ΕΟΕ ζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ κατέληγε πως «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».