Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες της πτώσης του στη θάλασσα, όσα αποκάλυψε ο γιος του.

Συνεχίζονται πυρετωδώς οι έρευνες στην Πάργα για τον 62χρονο ψαρά που έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ένα εναέριο μέσο, 3 πλωτά του Λιμενικού, 7 ιδιωτικά σκάφη, 4 βατραχάνθρωποι και 2 ιδιώτες δύτες συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού του.

Ο γιος του περιέγραψε ότι ο πατέρας του βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του καϊκιού, προσπαθώντας να πιάσει το καλαδούρι, όταν ξαφνικά έπεσε στη θάλασσα. Ο γαμπρός του, που βρισκόταν στο τιμόνι, δεν κατάφερε να τον σώσει, καθώς δεν μπορούσε να βουτήξει. Τα βαριά ρούχα του φαίνεται να συνέβαλαν στη γρήγορη βύθισή του.

Η οικογένεια εκτιμά ότι πιθανό ρόλο στην πτώση μπορεί να έπαιξε κάποιο πρόβλημα υγείας, καθώς ο 62χρονος ήταν έμπειρος ψαράς και δεν υπήρξε λάθος χειρισμός. Η αγωνία για την τύχη του παραμένει έντονη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του σώματος.

«Τον είδε να βυθίζεται»

Το πρωί της Δευτέρας 01/12 ο αγνοούμενος βρισκόταν στο μπροστά μέρος του καϊκιού. Προσπαθούσε να πιάσει το καλαδούρι, την στιγμή που ο γαμπρός του βρισκόταν στο τιμόνι. Τότε, όπως περιγράφει ο γιος του 62χρονου, το μόνο που ακούστηκε ήταν ο ήχος της πτώσης του άνδρα στη θάλασσα. «Ήταν να σηκώσουν τα δίχτυα. Την ώρα που ήταν να πιάσουν το πρώτο καλαδούρι για να σηκώσουν τα δίχτυα τους, άκουσε ένα ‘πλουτς’, ο θείος από ό,τι μας είπε και τον είδε να πηγαίνει στον πάτο. Μου είπε και ο θείος ότι βγήκε άμεσα από την καμπίνα να πάει να τον βοηθήσει και λέει ‘τον είδα έπεφτε αναίσθητος’. Δηλαδή κάτι συνέβη. Έπαθε κάτι, έπαθε καρδιά, έπαθε εγκεφαλικό…».

Ωστόσο ο γαμπρός του αγνοούμενου δεν κατάφερε να τον σώσει.

«Δεν μπορεί να βουτήξει ο θείος μου. Είναι μεγάλος άνθρωπος, 70 χρόνων. Δεν είναι σε ηλικία… Και έχει πόσα προβλήματα. Τον είδε να βυθίζεται απλά, δηλαδή δεν πρόλαβε να σκύψει να τον πιάσει. Να πάρει ένα εργαλείο να μπει να τον τραβήξει επάνω. Ήδη πήγαινε κάτω». Τα ρούχα του άνδρα φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ταχύτατη βύθισή του

«Τώρα τι να έπαθε… Κάποιο πρόβλημα υγείας υποψιαζόμαστε γιατί δεν είναι να πεις ότι έχει θάλασσα ή κάτι τέτοιο… Παραπάτησε, χτύπησε… δεν χτύπησε». Ο 62χρονος άνδρας ήταν έμπειρος στη θάλασσα, γεγονός που κάνει την οικογένειά του να εκτιμά ότι δεν πρόκειται για κάποιον λάθος χειρισμό.

