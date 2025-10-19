Την απουσία του ατόμου που ψάρευε υποβρύχια δήλωσε πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στην Πάτρα, στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου για τον εντοπισμό 35χρονου, ο οποίος έκανε υποβρύχιο ψάρεμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πάτρας, την απουσία του ατόμου που ψάρευε υποβρύχια δήλωσε πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η σχετική γνωστοποίηση προκάλεσε την κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος από χθες το βράδυ.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου βρίσκονται από το πρωί δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα αυτοκίνητο του Λιμενικού από ξηράς ενώ στην επιχείρηση προστέθηκαν και δύτες.