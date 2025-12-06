Η ταινία έχει ημερομηνία κυκλοφορίας το 2026.

Ο Λανς Άρμστρονγκ υπέγραψε συμφωνία για τον ρόλο του αφηγητή στο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «No Hands: The Wild Ride of the Schwinn Bicycle Company», από το νέο στούντιο ντοκιμαντέρ Unfeatured Films.

Το στούντιο, το οποίο ιδρύθηκε νωρίτερα φέτος, χρησιμοποιεί αυτό που αποκαλεί «οικονομικά αποδοτική καινοτομία που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη» για να αντλήσει αρχειακές φωτογραφίες και υλικό και να τα μετατρέψει σε αξιοποιήσιμα βίντεο κλιπ. Η ταινία έχει ημερομηνία κυκλοφορίας το 2026.

Το «No Hands: The Wild Ride of the Schwinn Bicycle Company», το οποίο βρίσκεται σε στάδιο μεταπαραγωγής, επικεντρώνεται στην ιστορία των ποδηλάτων Schwinn. Σύμφωνα με την περίληψη: «Από την ίδρυσή της ως Arnold, Schwinn & Company στο Σικάγο το 1895, μέχρι την εισαγωγή της Paramount το 1938 και της Sting-Ray τη δεκαετία του '60, η Schwinn παρείχε στους ανθρώπους, ειδικά στα παιδιά, μια ελευθερία που δεν είχαν ποτέ πριν. Τώρα, 130 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας και περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πτώχευσή της το 1992, αυτή είναι η πλήρης ιστορία αυτής της θρυλικής αμερικανικής μάρκας που δεν είχε ειπωθεί - και της οικογένειας που την οδήγησε στην εξέχουσα θέση πριν τελικά χάσει τον έλεγχο της εταιρείας».

Ο ιδρυτής της Unfeatured Films, Ντάνιελ Κλαρκ σκηνοθετεί την ταινία με παραγωγό τον Ντέβιντ Μπρουκγουελ, συνιδρυτή της Brookwell McNamara Entertainment («Soul Surfer», «That’s So Raven»), σύμφωνα με το Variety.

Ο Άρμστρονγκ είναι πλέον ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων πρώιμου σταδίου Next Ventūres, καθώς και ιδρυτής της κοινότητας αθλητών και μάρκας Wedū. Εκτός από τον Άρμστρονγκ, νικητή του Γύρου Γαλλίας και πρώην επαγγελματία ποδηλάτη, ο οποίος αποκλείστηκε από εγκεκριμένες διοργανώσεις και του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του μετά από κατηγορίες για ντόπινγκ, η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον πρόεδρο της Trek Bicycle, Τζον Μπερκ, τους πρωτοπόρους της ορεινής ποδηλασίας Γκάρι Φίσερ, Τζο Μπριζ και Τσάρλι Κέλι, και άλλους.