Το καρέ που συμπληρώθηκε στο τραπέζι του γνωστού εστιατορίου Hachiko στο Νέο Ψυχικό το βράδυ της Τρίτης.

Το πολυεπίπεδο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καρέ που συμπληρώθηκε στο τραπέζι του γνωστού εστιατορίου Hachiko στο Νέο Ψυχικό το βράδυ της Τρίτης. Μεταξύ των τεσσάρων συνδαιτυμόνων βρέθηκαν επιχειρηματίας μεσαίου βεληνεκούς, παράγοντας μεγάλης ΚΑΕ, και ο πρωτόδικος καταδικασθείς για το σκάνδαλο των υποκλοπών Γιάννης Λαβράνος.

Το μενού στο Hachiko , γνωστό για την εξαιρετική ιαπωνική κουζίνα του, βασίστηκε όπως ήταν αναμενόμενο στο σούσι. Τώρα για το μενού της συζήτησης, επειδή οι πληροφοριοδότες μας τα μετέφεραν κάπως μπερδεμένα και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυθαίρετες ερμηνείες, όπως αρκέστηκε στη συνάντηση καθαυτή. Έχει και αυτή τη σημασία της.

Ν.Α.