Την ενοχή των δυο κατηγορουμένων στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία (6-1) , το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.
Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν ποινικό παρελθόν , δεν ζήτησαν να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Τα μέλη της οικογένειας του άτυχου τοπογράφου που ήταν στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασαν σε κλάματα .
Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στον βασικό κατηγορούμενο και επιπλέον ποινές για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, πλαστογραφία. Για τον συγκατηγορούμενο του που κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια η εισαγγελέας ζήτησε να καταδικαστεί σε κάθειρξη 20 ετών κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης η οποία σημείωσε πως η συγκεκριμένη ποινή «ισούται σχεδόν με ισόβια» και ζήτησε «να γίνει διαβάθμιση ποινικών ευθυνών …».
Το ακριβές ύψος των ποινών θα αποφασιστεί από το δικαστήριο.