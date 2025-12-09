Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν ποινικό παρελθόν, δεν ζήτησαν να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό

Την ενοχή των δυο κατηγορουμένων στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία (6-1) , το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν ποινικό παρελθόν , δεν ζήτησαν να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Τα μέλη της οικογένειας του άτυχου τοπογράφου που ήταν στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασαν σε κλάματα .

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στον βασικό κατηγορούμενο και επιπλέον ποινές για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, πλαστογραφία. Για τον συγκατηγορούμενο του που κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια η εισαγγελέας ζήτησε να καταδικαστεί σε κάθειρξη 20 ετών κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης η οποία σημείωσε πως η συγκεκριμένη ποινή «ισούται σχεδόν με ισόβια» και ζήτησε «να γίνει διαβάθμιση ποινικών ευθυνών …».

Το ακριβές ύψος των ποινών θα αποφασιστεί από το δικαστήριο.