Καταδικαστική ήταν η εισαγγελέας της έδρας ως προς τους δύο κατηγορουμένους για τη δολοφονία του τοπογράφου Π. Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024, τονίζοντας πως προκύπτουν σε βάρος τους ακλόνητα στοιχεία τα οποία δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν κατά τη διάρκεια της δίκη τους.

O ρόλος του μεσίτη της Μυκόνου

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους για το έγκλημα το οποίο χαρακτήρισε απόλυτα μελετημένο και είχε ως κίνητρο, την «αγάπη τους για εύκολο χρήμα». Ωστόσο, με την αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός έριξε και προς την πλευρά του γνωστού μεσίτη της Μυκόνου , λέγοντας πως ήταν το μοναδικό άτομο που είχε διένεξη με το θύμα. Για το λόγο αυτό ζήτησε να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί εάν ευθύνεται για ηθική αυτουργία στο έγκλημα ο μεσίτης.

« Είναι τυχαίο ότι ο πρώτος κατηγορούμενος συνάντησε δυο φορές στη Μύκονο το μοναδικό άτομο που είχε διένεξη ο Π. Στάθης;. Είναι τυχαίο ότι εκεί έβγαζε φωτογραφίες με τα δυο πιστόλια που είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα; Είναι τυχαίο ότι μετά τη τελευταία επίσκεψή του στο νησί ξεκίνησε η οργάνωση της δολοφονίας; Κατά τη γνώμη μου όχι. Και θα πρέπει να διερευνηθεί ειδικότερα και μετά που έλαβε ο Π. Στάθης από τον μεσίτη. Ο κατηγορούμενος αναζητούσε το όνομα του Π. Στάθη στο Διαδίκτυο ανάμεσα στις δυο επισκέψεις που είχε πραγματοποιήσει στη Μύκονο και τις συναντήσεις του με τον μεσίτη. Φρονώ ότι υπάρχουν ενδείξεις σε βάρος του μεσίτη και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος του στην επίδικη υπόθεση και αυτό γιατί εκείνος είχε και το κίνητρο και τα μέσα για να χρηματοδοτήσει τη δολοφονία. Να διαβιβαστεί ως προς αυτό το σκέλος η δικογραφία στην εισαγγελία για να ερευνηθεί για ηθική αυτουργία από πρόθεση ο μεσίτης», τόνισε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της.

Μεθοδικοί οι κατηγορούμενοι

Με λεπτομέρειες η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε στα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν, κατά την άποψή της, τη ενοχή των δύο κατηγορουμένου. Καθοριστικό ήταν το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει πόσο μεθοδικά έδρασαν, αν και, όπως εξήγησαν, «υπερτίμησαν τις δυνάμεις τους καθώς άφησαν πίσω τους πολλά ίχνη»

Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ««όλη αυτή η μεθόδευση με τα οχήματα που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία μόνο σύμπτωση δεν είναι αλλά δείχνει την οργάνωση που υπήρξε. Όλες οι κινήσεις του πρώτου κατηγορούμενου δεν μπορούν να αποδοθούν σε τυχαίο γεγονός… Πυροβόλησε τον Παναγιώτη Στάθη με δυο πιστόλια. Αμέσως μετά επέστεψε στον υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Μαρούσι στην οδό Πάτμου, έχει καταγραφεί το σκούτερ να εισέρχεται στο συγκεκριμένο χώρο. Επιπλέον 33 λεπτά μετά την είσοδο του σκούτερ στο εν λόγω παρκινγκ ο κατηγορούμενος αποχώρησε με την μοτοσυκλέτα του προς άγνωστη κατεύθυνση ».

Ο 45χρονος φερόμενος ως εκτελεστής, όπως ανέφερε η εισαγγελέας, «απέφευγε τις συμβατικές επικοινωνίες και μιλούσε μόνο μέσα από εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα διαγραφής των μηνυμάτων», ενώ δημιούργησε και νέο προφίλ στο Facebook με ψεύτικο όνομα, κάνοντας αναζητήσεις για το θύμα και τη ζωή του. «Τόσο την ημέρα της δολοφονίας όσο και την προηγούμενη αυτής ο κατηγορούμενος ξεκινούσε από το ίδιο σημείο και κατέληγε σε αυτό και τις δυο ημέρες.

Πρόκειται για το υπόγειο παρκινγκ της πολυκατοικίας επί της Πάτμου, όπου διέμενε η αδελφή του) και από εκεί πήγαινε στην εταιρεία του θύματος. Παρατηρούνται οι αντίστοιχες μετακινήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία αλλά και της μηχανής του μάρκας BMW», επισήμανε η εισαγγελέας συμπληρώνοντας πως ο 45χρονος άλλαζε ρούχα μέσα στο παρκινγκ.

Η ψυχραιμία του εκτελεστή

Αναφερόμενη στη δολοφονία του τοπογράφου η εισαγγελέας έκρινε πως προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν πως ο εκτελεστής ήταν απόλυτα ψύχραιμος: «Στο σημείο βρέθηκαν 20 κάλυκες. Το θύμα πυροβολήθηκε με δυο όπλα. Το πλήθος των πυροβολισμών προς το θύμα και το γεγονός ότι ο δράστης πυροβολούσε με μεγάλη ψυχραιμία και σταθερό χέρι χωρίς να υπάρχει ανάκρουση, το πλήθος και το σημείο των τραυμάτων όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η επίθεση ήταν αποτέλεσμα μελέτης και σχεδιασμού με μοναδικό στόχο τη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη. Αστυνομικός κατέθεσε ότι ο δράστης επέβαινε σε δίκυκλο. Οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδείχθηκε ότι είχαν πλαστογραφηθεί για να παραπλανηθούν οι αρχές (…). Ωστόσο, οι ενέργειες της αστυνομίας ήταν άμεσες. Αναζήτησε υλικό για την πορεία του δράστη. Αυτό βρέθηκε και είναι πλούσιο. Η έρευνα της αστυνομίας επεκτάθηκε και σε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, όλο αυτό το υλικό αξιοποιήθηκε συνδυαστικά και οδήγησε στους δυο κατηγορούμενους. Το υλικό είναι πλούσιο και ενδεικτικό της πολύς καλής προανάκρισης που διενεργήθηκε».