O Δήμος Αντιπάρου παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημότες και επισκέπτες του νησιού, ήδη από το 2016.

Η Αντίπαρος εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις λίγες περιοχές της χώρας όπου κάτοικοι, επισκέπτες και ακόμη και τα τουριστικά σκάφη που βρίσκονται στο λιμάνι ή αγκυροβολούν αρόδο έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το Ασύρματο Δημοτικό Δίκτυo WiFi ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016, ενώ το 2020 –στα πλαίσια επέκτασης– εγκαταστάθηκαν 10 επιπλέον ασύρματοι πομποδέκτες (WiFi hotspots), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων hotspots στο νησί στα 27.

Οι πομποί έχουν εγκατασταθεί σε σημεία εντός του οικισμού, αλλά και σε καίρια σημεία που διασφαλίζουν επέκταση της κάλυψης στα κεντρικά και ανατολικά της Αντιπάρου, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου τμήματος του Κάμπου, του Σπηλαίου και του Σορού.

Με στόχο να διατηρηθεί η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της σημαντικής υπηρεσίας, ο Δήμος προχώρησε φέτος στη σύναψη διετούς σύμβασης, εγκρίνοντας δαπάνη ύψους 24.800 ευρώ για τα έτη 2026 και 2027.