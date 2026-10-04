Η ανάρτηση με αφορμή την επέτειο ίδρυσης του κόμματος.

Στα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με αφορμή την επέτειο ίδρυσης του κόμματος, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να διατηρήσει τον χαρακτήρα της ως «παράταξη του Πυρσού» και ως μεγάλη λαϊκή παράταξη.

«52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού. Η μεγάλη Λαϊκή Παράταξη, η οποία “ταυτίζει το Έθνος με τον Λαόν, την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους Πολίτες της”».

{https://x.com/nikosdendias/status/2106629203869266266}

4 Οκτωβρίου: 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει 52 χρόνια ζωής, έχοντας διαγράψει μια πολιτική διαδρομή που εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρη την περίοδο της Μεταπολίτευσης και της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας.

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Η ίδρυσή της συνδέεται με τρεις ημερομηνίες του 1974. Στις 28 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακοίνωσε τη δημιουργία της Νέας Δημοκρατίας και παρουσίασε την Ιδρυτική Διακήρυξη, την επόμενη ημέρα δημοσιοποιήθηκε το πρώτο σχέδιο καταστατικού και στις 4 Οκτωβρίου κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο η δήλωση σύστασης του κόμματος.

Ο Καραμανλής είχε επιστρέψει στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1974, μετά την κατάρρευση της δικτατορίας. Η ΝΔ δεν παρουσιάστηκε ως απλή συνέχεια της ΕΡΕ, αλλά ως νέα πολιτική παράταξη, με στόχο να υπερβεί παλαιότερους διχασμούς και να διευρύνει την επιρροή της προς τον χώρο του Κέντρου.

Στην Ιδρυτική Διακήρυξη αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι η παράταξη «ταυτίζει το έθνος με τον λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους πολίτες της», ενώ κεντρική θέση κατείχαν η δημοκρατία, η εθνική ανεξαρτησία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ευρωπαϊκή προοπτική.

Ο «ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός» αποτέλεσε στη συνέχεια βασικό ιδεολογικό προσδιορισμό της ΝΔ, αποκτώντας πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Στις πρώτες εκλογές μετά τη δικτατορία, στις 17 Νοεμβρίου 1974, η ΝΔ επικράτησε με 54,37% και 220 έδρες. Ακολούθησαν το δημοψήφισμα για το πολιτειακό και το νέο Σύνταγμα, ενώ επόμενος μεγάλος σταθμός ήταν η ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1981.

Τις επόμενες δεκαετίες το κόμμα πέρασε επανειλημμένα από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Κυβέρνησε υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, επέστρεψε στην εξουσία με τον Κώστα Καραμανλή το 2004 και το 2012 σχημάτισε κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Το 2019, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε στην κυβέρνηση με 39,85% και 158 έδρες. Τον Ιούνιο του 2023 εξασφάλισε νέα αυτοδυναμία, συγκεντρώνοντας 40,56% και επίσης 158 έδρες.