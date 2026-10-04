Ράγισαν και οι πέτρες.

Άκρως συγκινητικές ήταν οι στιγμές στο επεισόδιο του «The Voice» το βράδυ του Σαββάτου 3/10 στον ΣΚΑΪ, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι Γιώργος Λιανός, Γιώργος Καπουτζίδης, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας και Πάνος Μουζουράκης, αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον Μαζωνάκη, ενώ στη σκηνή του «The Voice» βρέθηκαν και άνθρωποι που γνώριζαν και αγαπούσαν τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Μια από αυτούς ήταν και η Πάολα, η οποία σπάραξε σε κλάματα τραγουδώντας επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. «Για το αποψινό βράδυ επιτρέψτε μου να σιωπήσω και να κρατήσω χίλιες λέξεις στην καρδιά μου. Μέχρι να είμαι έτοιμη για να μιλήσω για το τι είναι για μένα ο Γιώργος. Αυτό το νεραϊδίσιο πλάσμα είναι παρέα μας αυτή τη στιγμή, δεν μας έχει αφήσει μόνους» ανέφερε η Πάολα για να προσθέσει:

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«Αυτή τη φορά πρόσταξε η καρδιά μου να είμαι εδώ. Θα τον κουβαλήσω μαζί μου έτσι κι αλλιώς, μόνη μου δεν έρχομαι, να ξέρετε…».

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