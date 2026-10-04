Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάι συνεχίζονται.

Συνελήφθη ο πορτιέρης με καταγωγή από το Αφγανιστάν που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο, στο οποίο είχε εμπλακεί και ο δραπέτης των φυλακών, Αλκέτ Ριζάι, στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Πειραιά και στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο, το οποίο εξετάζεται εάν είναι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο συλληφθείς εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας στο κατάστημα και φέρεται να άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον της αντίπαλης παρέας, κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε προηγηθεί. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος της επιχείρησης.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν, μεταξύ άλλων, οπτικό υλικό από το περιστατικό, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει τις στιγμές της συμπλοκής ανάμεσα στην παρέα του Αλκέτ Ριζάι και την παρέα του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Η έρευνα των Αρχών οδήγησε στον εντοπισμό του Αφγανού στον Πειραιά, ενώ κατά τη σύλληψή του βρέθηκε στην κατοχή του το όπλο, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για βαλλιστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς.

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Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, ο Αλκέτ Ριζάι εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές και παραμένει δραπέτης. Ο Ριζάι δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της νόμιμης άδειας που είχε λάβει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε λάβει για 16η φορά άδεια από τις φυλακές, ενώ το περιστατικό στην Ανάβυσσο σημειώθηκε ενώ βρισκόταν εκτός σωφρονιστικού καταστήματος.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάι συνεχίζονται.