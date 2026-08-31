Το κτίριο ετοιμάζεται να αφήσει πίσω του την ιστορία του ως πολυκατάστημα και να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της εμπορικής Αθήνας περνά από σήμερα, 31 Αυγούστου, σε μια νέα εποχή. Το ιστορικό πολυκατάστημα Notos στη συμβολή των οδών Αιόλου και Σταδίου κατεβάζει οριστικά ρολά, ολοκληρώνοντας μια εμπορική διαδρομή που ξεκίνησε το 1913.

Πρόκειται για ένα ακίνητο περίπου 8.000 τ.μ., το οποίο για περισσότερο από έναν αιώνα, αποτέλεσε κομμάτι της ζωής και της αγοράς του κέντρου της Αθήνας.

Από τον «Λαμπρόπουλο» στο Notos

Η ιστορία του καταστήματος είναι ακόμη παλαιότερη από το ίδιο το ακίνητο. Οι αδελφοί Ξενοφών και Βασίλειος Λαμπρόπουλος ανέπτυξαν στις αρχές του 20ού αιώνα την εμπορική τους δραστηριότητα στην περιοχή της Ομόνοιας και το 1913 μετέφεραν το κατάστημά τους στη συμβολή Αιόλου και Σταδίου.

Το «Αφοί Λαμπρόπουλοι» εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα από τα σημαντικότερα πολυκαταστήματα της Αθήνας, εισάγοντας πρακτικές που για την εποχή θεωρούνταν ιδιαίτερα καινοτόμες, όπως οι προκαθορισμένες τιμές και αργότερα η λογική των shops-in-shop.

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Για πολλές δεκαετίες το όνομα «Λαμπρόπουλος» ήταν συνώνυμο της αγοράς του κέντρου. Το πολυκατάστημα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους Αθηναίους, ιδιαίτερα στις μεταπολεμικές δεκαετίες, όταν η Ομόνοια και οι γύρω δρόμοι αποτελούσαν έναν από τους βασικούς εμπορικούς πυρήνες της πόλης.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 η ιστορική επιχείρηση πέρασε στον όμιλο Παπαέλληνα και το 2001 δημιουργήθηκε η Notos Com, με το κατάστημα να περνά στη νέα εποχή ως Notos Galleries Λαμπρόπουλος και στη συνέχεια ως Notos.

Στα χέρια της Πειραιώς και της Dimand

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ίδιο το κτίριο και στην αξιοποίησή του.

Ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι σήμερα ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ από το 2024 έχει ανακοινωθεί συμφωνία με τη Dimand για την αναμόρφωση και αξιοποίησή του. Η Dimand έχει προσυμφωνήσει για την αγορά του 100% του ακινήτου, συνολικής επιφάνειας περίπου 8.000 τ.μ.

Μετά το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος, το ακίνητο θα αρχίσει να αδειάζει από τον εξοπλισμό και τα εμπορεύματα, ώστε να παραδοθεί κενό και να ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη φάση της επένδυσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, η αναμόρφωση του κτιρίου θα μπορούσε να κινηθεί σε επίπεδα άνω των 20 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25 εκατ. ευρώ.

Τι θα στεγάσει το κτίριο

Η νέα χρήση του ακινήτου αποτελεί, το μεγάλο ερωτηματικό για την επόμενη ημέρα ενός κτιρίου που έχει συνδεθεί επί 113 χρόνια με το λιανεμπόριο.

Ένα από τα σενάρια που έχουν συζητηθεί είναι η ανάπτυξη μικτών χρήσεων, μοντέλο που έχει εφαρμόσει η Dimand και σε άλλα μεγάλα projects της στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεικτικό είναι το πρώην Μινιόν, όπου συνδυάζονται εμπορικές χρήσεις και γραφεία, ενώ προβλέπεται και οικιστική ανάπτυξη.

Παράλληλα, έχει διατυπωθεί και το ενδεχόμενο ξενοδοχειακής αξιοποίησης.