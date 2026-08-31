Παρά τη συνολική αποκλιμάκωση, η ανεργία εξακολουθεί να πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες.

Στο 7,9% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο του 2026, ωστόσο πίσω από τη σαφή βελτίωση της γενικής εικόνας παραμένουν σημαντικές ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,9%, από 8,9% τον Ιούλιο του 2025 και από το αναθεωρημένο προς τα πάνω 8,1% τον Ιούνιο του 2026.

Οι άνεργοι περιορίστηκαν σε 376.508 άτομα, μειωμένοι κατά 45.192 ή 10,7% μέσα σε έναν χρόνο. Την ίδια στιγμή, οι απασχολούμενοι έφθασαν τα 4.379.823 άτομα, αυξημένοι κατά 41.365 σε ετήσια βάση. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο η απασχόληση αυξήθηκε μόλις κατά 1.692 άτομα, μεταβολή την οποία η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ χαρακτηρίζει μη στατιστικά σημαντική.

Παρά τη συνολική αποκλιμάκωση, η ανεργία εξακολουθεί να πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Τον Ιούλιο το ποσοστό ανεργίας των ανδρών υποχώρησε στο 5,9%, ενώ στις γυναίκες παρέμεινε στο 10,4%. Με άλλα λόγια, η γυναικεία ανεργία βρίσκεται 4,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την ανδρική.

Ακόμη πιο έντονο παραμένει το πρόβλημα στους νέους. Στις ηλικίες 15-24 ετών η ανεργία ανέρχεται στο 16,8%, υπερδιπλάσια του γενικού ποσοστού, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή της από το 20,4% έναν χρόνο νωρίτερα. Στην ομάδα 25-74 ετών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 7,4%.