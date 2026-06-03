«Δεν άφησα την έδρα μου χθες για να μεταπηδήσω σήμερα σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή στην ΕΛ.Α.Σ. του κ. Τσίπρα», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Θεωρούμε ότι είναι αδιέξοδη η επιλογή που εκφράζει η ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Φαίνεται να ενδιαφέρεται κυρίως για την διατήρηση μιας πολιτικής ταυτότητας κι όχι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στα Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή την παραίτησή της από τη Νέα Αριστερά.

Τόνισε ότι η απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα ήταν αυτοτελής, ήταν μια απόφαση συνείδησης και η οποία δεν έγινε για να μεταπηδήσει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε καμία επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό. Στην ερώτηση αν εκτιμά ότι η ΕΛΑΣ μπορεί να δημιουργήσει δυναμική αυτοδυναμίας είπε «θα το δούμε, δεν αποκλείω τίποτα λόγω της ρευστότητας του σκηνικού και της ανάγκης του κόσμου να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Αναλυτικά:

Με αφορμή την παραίτησή της από την Νέα Αριστερά

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Αποχώρησα από την Νέα Αριστερά και αποχωρίσαμε και άλλοι βουλευτές γιατί η επιλογή όπως την εκφράζει η σημερινή ηγεσία της Νέας Αριστεράς θεωρούμε ότι είναι αδιέξοδη. Η Νέα Αριστερά φαίνεται πια να ενδιαφέρεται κυρίως για την διατήρηση μιας πολιτικής ταυτότητας, μιας πολιτικής παράδοσης κι όχι για να υπάρξει ουσιαστική πολιτική αλλαγή στον τόπο δηλαδή να αλλάξει η κυβέρνηση του τόπου. Εμείς που αποχωρήσαμε μας ενδιαφέρει να υπάρξει αυτή η κυβερνητική αλλαγή από αριστερή προφανώς σκοπιά, μιας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος ο οποίος θα κοιτάξει την ΝΔ στα μάτια, στα ίσα και θα μπορέσει να δώσει προοπτική διακυβέρνησης. Άρα μας ενδιαφέρει ένας τέτοιος πόλος πλειοψηφικός, αριστερός, που θα έχει κυβερνητική προοπτική δεν φαίνεται να ενδιαφέρει αυτό τη σημερινή ηγεσία της Νέας Αριστεράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ερωτηθείσα αν οι άνθρωποι που έφυγαν από την Νέα Αριστερά θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως τάση

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε την ίδια πολιτική αντίληψη για τα πράγματα και για την μέχρι τώρα πορεία της Νέας Αριστεράς. Πορευτήκαμε μαζί, παλέψαμε κι αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο εντός της Νέας Αριστεράς, δυστυχώς δεν καταφέραμε να επικρατήσουμε. Έχουμε την ίδια πολιτική αντίληψη ως προς το τι πρέπει να γίνει στον τόπο από εδώ και πέρα. Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας μας πια έχει και τις δικές του προσωπικές εκτιμήσεις

Ερωτηθείσα γιατί παραιτήθηκε κι από την βουλευτική της ιδιότητα

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Θεωρώ ότι με την δικιά μου πολιτική διαδρομή και πολιτική ευθύνη ήταν η σωστή, η αναγκαία κίνηση να αφήσω και την κοινοβουλευτική μου έδρα. Έχω μια συγκεκριμένη διαδρομή, κανείς πρέπει να βλέπει και τις ευθύνες του και να κάνει τις κινήσεις που θεωρεί ο ίδιος αναγκαίες. Ήταν μια απόφαση συνείδησης, μια προσωπική απόφαση και στον βαθμό που δεν θα υπάρχει ένας φορέας εντός της Βουλής μέσα στον οποίο θα είμαι ενταγμένη εγώ δεν μπορώ να κρίνω την κοινοβουλευτική μου παρουσία ως χρήσιμη ή αναγκαία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξιολογώ ως σημαντική την απόφαση των άλλων συντρόφων οι οποίοι θεωρούν ότι αξίζει να μείνουν τη Βουλή και να δίνουν μάχη ως ανεξάρτητοι βουλευτές.

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η απόφασή μου να αποχωρήσω από την Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής, έχουμε διαφορετικά πολιτικά σχέδια και διαφορετική πολιτική στρατηγική κι αυτό δεν ήταν σε ένα επιμέρους ζήτημα ήταν στο μείζον ζήτημα, στο τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει σε αυτό τον τόπο στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν μπορούσε πια αυτό το χάσμα να γεφυρωθεί, θα έλεγα ότι μάλλον καθυστερήσαμε κιόλας. Νομίζω πως αργήσαμε παρότι προσπαθήσαμε. Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Δεν άφησα την έδρα μου χθες για να μεταπηδήσω σήμερα σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή στην ΕΛ.Α.Σ. του κ. Τσίπρα.

Ερωτηθείσα αν εκτιμά ότι μπορεί ο κ. Τσίπρας να ανατρέψει τον κ. Μητσοτάκη

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ο Αλ. Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα το οποίο όπως κι ο ίδιος δηλώνει φαίνεται να έχει παρόμοια επιδίωξη με αυτή που εξέφρασα κι εγώ δηλαδή την ανάγκη να υπάρξει ένας αντιπαραθετικός στη ΝΔ πόλος, αντιπαραθετικός προγραμματικά σε όλα τα επίπεδα κοινωνικό κράτος, οικονομία, κράτος δικαίου, εξωτερική πολιτική με προοπτική να συσπειρωθούνε όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες, να είναι δηλαδή πλειοψηφικό, και προοπτική διακυβέρνησης άρα στις επιδιώξεις φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλ.Τσίπρα, από εκεί και πέρα ακόμη είμαστε στο επίπεδο μιας προγραμματικής διακήρυξης και επτά βασικών δεσμεύσεων θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια.

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Εγώ είμαι εδώ για να δουλέψω όχι για να πάω σπίτι μου, για να δουλέψω μαζί με κάθε πολίτη, στο πλευρό κάθε πολίτη για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη αν αυτό μπορεί να εκφραστεί από το κόμμα του Αλ. Τσίπρα θα το δούμε. Η συμπόρευση ή η συνέργεια μένει να φανεί στο μέλλον.

Για το κόμμα Τσίπρα

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Το κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μια κινητικότητα στο χώρο που την είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Βλέπατε κι εσείς ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς ήταν βαλτωμένος μέχρι να υπάρξει αυτή η κίνηση από τον πρώην πρωθυπουργό. Έχει δυναμική, νομίζω ότι θα ήταν αναγκαίο να συσπειρωθούν και ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι να δημιουργήσει δυναμική αυτοδυναμίας το κόμμα του κ. Τσίπρα

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Θα το δούμε, δεν αποκλείω τίποτα λόγω της ρευστότητας του σκηνικού και της ανάγκης του κόσμου να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Ερωτηθείσα αν είχε επαφή με τον κ.Τσίπρα

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Δεν είχαμε καμία επαφή και το επαναλαμβάνω και για την ανάγκη να είναι σαφές ότι η απόφασή μου ήταν εντελώς αυτοτελής. Αφορά την πορεία μου μέχρι σήμερα, αφορά του τι βλέπω ότι πολιτικά πρέπει να γίνει στα πράγματα και δεν αφορά καμία άλλου τύπου παρασκηνιακή συνεννόηση.

Για το ΠΑΣΟΚ

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή μοναχικής πορείας και νομίζω ότι αυτή η επιλογή δεν του κάνει καλό. Το δεύτερο πράγμα που είναι προβληματικό στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έχει και δεν είχε πλήρως αντιπαραθετική πολιτική γραμμή με τη ΝΔ και νομίζω ότι εύλογα έχει διαμορφωθεί μια εικόνα και στους πολίτες ότι δεν είναι βέβαιοι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμπράξει τελικά με τη ΝΔ στο όνομα μιας διατήρησης υποτιθέμενης σταθερότητας κυβερνητικής.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή για τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή από τη μια ο φυσικός ηγέτης του χώρου και αυτός που υπό την ηγεσία του ήρθε η διακυβέρνηση έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια του Αλ.Τσίπρα, υπάρχουν άλλα στελέχη τα οποία θα το ήθελαν αυτό αλλά δεν θα ήθελαν να διαλυθεί κι ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν άλλα στελέχη τα οποία λένε ότι «εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε το κόμμα μας», είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Θα δούμε.