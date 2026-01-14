Αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο της έγινε η πρόταση γάμου.

Νυφούλα θα ντυθεί σύντομα η Άννα Μαρία Βέλλη. Η γνωστή Youtuber ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα στους διαδικτυακούς της φίλους για τον γάμο που προγραμματίζει με τον σύντροφό της Άρη Σλοβάκη.

Όπως ανέφερε η γνωστή youtuber, η πρόταση γάμου έγινε σε ένα από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό, ενώ ο γάμος της θα είναι πολιτικός.

«Η πρόταση έγινε πριν από δύο μήνες, ήθελα πάρα πολύ να το πω, αλλά ήθελα πρώτα να το μοιραστώ με τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους και δεν ήθελα να το μάθουν από ένα βίντεο ή post, οπότε κρατήθηκα και είπα να μιλήσω πρώτα στους φίλους μου, θα το πω στους κοντινούς μου ανθρώπους και όταν νιώσω έτοιμη για να μην το μάθουν από το youtube, τότε θα κάνω και ένα βίντεο να μοιραστώ τη χαρά μου…», είπε αρχικά η Άννα Μαρία Βέλλη.

